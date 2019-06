BusinessOulu rakentaa Postitaloon kohtaamispaikan – kokonaisuuteen tulee 150 henkilöä vetävä ravintola- ja tapahtumatila

Ompa Bo:lla taas rahaa, ja kaupunki säästää muista asioista. Tietää kenellä on parhaat lobbarit talon sisällä, outoa on kyllä ettei esim homekouluja saa korvattua ja tulevien veromaksajien terveyden pelataa kovaa peliä, mutta on tilaa rakentaa pöhinäpajoja