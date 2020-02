Entisen Postin ovi Hallituskadulla käy tiuhaan. Sisään lappaa nuoria ja aikuisia. Nyt ei tuoda eikä noudeta postilähetyksiä, vaan osa väestä tulee uteliaisuuttaan, osa hakemaan tietoa maanantaina ovensa avanneelle BusinessAsemalle, osaamisen ja työllistymisen uuteen kohtaamispaikkaan.

Postin asiakaspalvelupisteet ovat hävinneet ja tilalla on kahvila-ravintola Antell Aseman pitkä vitriini täynnä houkutuksia, suolaista ja makeaa.

Tilaa on paljon ja kynnys astua sisään on matala. BusinessAsema on tarkoitettu kaikille oululaisille, kertoo yhteyspäällikkö Helena Poukkanen BusinessOulusta.

Lulu Phaiwan Pulkkinen ja Shy-Yt Gu tulivat tutustumaan BusinessAsemaan ja hakemaan töitä. KUVA: Jarmo Kontiainen

– Emme halua tehdä BusinessAsemasta virastoa, vaan mukavan paikan poiketa, tulla kahville tai syömään, osallistua tapahtumiin sekä käyttää meidän palveluita.

Saman katon alla on BusinessOulun elinkeino- ja työllisyyspalvelut, te-palveluiden yrityspalvelut, OSAO Ovi, Yrityskylä Yläkoulu, 4H Business Lab ja Oulun Seudun Uusyrityskeskus.

Oulussa asuva Lulu Phaiwan Pulkkinen sekä Oulun yliopistossa opiskeleva Shy-Yt Gu Taiwanista ovat tulleet BusinessAsemalle kuuntelemaan rekrytointitapahtumaa Telesaliin.

Maanantaina teemana ovat työllistymisen ja yrittäjyyden polut.

Tarjolla on avoimia työpaikkoja, apua työnhakumateriaalien tekemiseen sekä tietoa erilaisista mahdollisuuksista työllistyä yrittäjänä.

– Tarkoitus on saada töitä Oulusta, Pulkkinen kertoo.

Yleisö vaihtuu, kun hoiva-alan esittelyn jälkeen vuorossa ovat taksi- ja logistiikka-alojen sekä ravintola-alan esittelyt. Kaikki Pohjois-Pohjanmaalla työvoimapulasta kärsiviä aloja.

BusinessAseman Telesalissa alkaa rekrytointitilaisuus. KUVA: Jarmo Kontiainen

Avajaisviikolla maanantaista lauantaihin BusinessAsemalla on ohjelmaa aamusta iltaan. On tapahtumia työnhakijoille, nuorille ja yrittäjille sekä digitaalisesta pienvalmistuksesta kiinnostuneille.

Ohjaaja Jari Uusitalo virittelee tietokoneita ja laitteita BusinessAseman Rautatienkadun FabLabin työskentelytiloissa.

Ompelukoneiden käyttö ei vielä ole hyppysissä, mutta Uusitalo lupaa opetella taidon.

FabLab on digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytila, josta löytyy esimerkiksi 3D-tulostimia, jyrsimiä, saumuri, ompelukoneita, laser- ja vinyylileikkuri ja elektroniikan työpisteitä.

Ohjaaja Jari Uusitalo virittelee tietokoneita ja laitteita BusinessAseman FabLabin työskentelytiloissa. KUVA: Jarmo Kontiainen

Tositoimiin FabLabissa päästää ensi lauantaina, 15. helmikuutta.

– Meille voi tulla kokeilemaan ja ideoimaan. Aloittelija voi harjoitella tarralappujen tekemistä vinyylileikkurilla tai keksiä oma avaimenperä 3D-tulostimella.

Te-toimiston yrityspalvelut on kotiutunut uuteen toimipisteeseen pysyvästi. Työnhakijat asioivat edelleen Torikadulla, kertoo palvelujohtaja Pirjo Juntunen Työ- ja elinkeinopalveluista.

– Meillä on palveluja yrityksille, työnantajille ja henkilöasiakkaille. Tarkoitus on, että työnhakijat ja työnantajat kohtaavat samassa tilassa.

Yläkoululaisten Yrityskylä löytyy BusinessAseman tiloista. KUVA: Jarmo Kontiainen

Nuorten ohjauspalvelut säilyvät edelleen Byströmin talossa, mutta BusinessAsemalla voidaan tarpeen tullen järjestetään nuorille tilaisuuksia työelämätaidoista sekä yrittäjyydestä, kertoo Poukkanen.

Keskiviikkona BusinessAseman aiheena on nuorten työllistyminen. Luvassa on ohjelmaa nuorten yrittäjyydestä ja työllistämisestä kiinnostuneille.

Ständeillä esittäytyy nuoria yrittäjiä pop up -kauppoineen.

Päivä aloittaa myös Kesäyrittäjä-kampanjan.