BusinessAsema avautuu ensi viikon maanantaina – "Tämä on tärkeä askel, jotta ihmiset löytävät työt ja työt tekijänsä"

Kaikille avoin yrittäjyyden ja työllistymisen kohtaamispaikka BusinessAsema avautuu Oulun rautatieaseman kupeeseen maanantaina 10. helmikuuta.

Saman katon alla palveluitaan tarjoavat BusinessOulun elinkeino- ja työllisyyspalvelut, TE-palvelujen yrityspalvelut, OSAO Ovi, Yrityskylä Yläkoulu, 4H Business Lab ja Oulun Seudun Uusyrityskeskus.

– BusinessAsema on toimijoiden yhteisen ponnistuksen tulos, joka tuo palvelut uudella tavalla ihmisten saataville. Tämä on tärkeä askel, jotta ihmiset löytävät työt ja työt tekijänsä, sanoo BusinessAseman yhteyspäällikkö Helena Poukkanen tiedotteessa.

Uusyrityskeskus auttaa yritysidean sparraamisessa, BusinessOulun elinkeinopalvelut esimerkiksi digitaalisen myynnin kehittämisessä. BusinessOulun työllisyyspalvelut ja TE-palvelut auttavat löytämään uusia osaajia. Lisäksi yrittäjäksi aikovat saavat tukea yritystoiminnan aloittamiseen.

OSAO Ovi auttaa koulutukseen hakeutumisessa ja osaamisen täydentämisessä. Nuorimmat BusinessAseman asiakkaat ovat Yrityskylä Yläkoulussa vierailevia yhdeksäsluokkalaisia. 4H Business Lab panostaa osaltaan nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen järjestämällä heille erilaisia koulutuksia sekä verkostoitumispaikan. Lisäksi BusinessAsemalla toimii kahvila-ravintola Antell Asema.

BusinessAsema on 2000 neliömetrin kiinteistö, jonka teknologioita yritykset voivat hyödyntää omien ratkaisujensa kehittämisessä. Kiinteistössä on muun muassa 3D-virtuaalitila, sensoreita esimerkiksi ilmanlaadun mittaamiseen sekä älykäs valo-, lukko-, AV- ja taloautomaatiojärjestelmä. BusinessAsemasta on myös digitaalinen kaksonen.

BusinessAseman avajaisviikkoa vietetään 10.–15. helmikuuta. Maanantaina teemana ovat työllistymisen ja yrittäjyyden polut. Tarjolla on avoimia työpaikkoja, apua työnhakumateriaalien tekemiseen sekä tietoa erilaisista mahdollisuuksista työllistyä yrittäjänä.

Tiistaina puhutaan älykiinteistöistä. Päivän aikana kuullaan, millaisia mahdollisuuksia älyteknologia tuo arjen helpottamiseksi ja kestävän kehityksen toteuttamiseksi, kun puhutaan rakennuksista ja niiden käyttötarkoituksista. Telesalissa järjestetään Minustako yrittäjä -tilaisuus.



Keskiviikkona aiheena on nuorten työllistyminen. Luvassa on ohjelmaa nuorten yrittäjyydestä ja työllistämisestä kiinnostuneille. Ständeillä esittäytyy nuoria yrittäjiä pop up -kauppoineen. Päivä aloittaa myös Kesäyrittäjä-kampanjan.

Torstain teemana on yrityksen kehittäminen. Ohjelmaa on tarjolla niin aloitteleville yrittäjille kuin kasvua hakevien yritysten kehittäjillekin. Päivän aikana jaetaan tietoa BusinessAseman palveluista sekä yritysten kannalta keskeisimmistä kasvuteemoista, kuten kestävästä kehityksestä, kansainvälistymisestä ja digitalisaatiosta.

Perjantaina vietetään ystävänpäivää. FabLabin toimintaan voi tutustua ohjatusti ja valmistaa vaikkapa jotain sydämenmuotoista. Iltapäivällä lavalla esiintyy Lanai-duo. Alkuillasta KameOn-pelitapahtumassa pääsee pelaamaan tai katsomaan pelejä screeneiltä. Hercules Esport kertoo pelaamisesta e-urheiluna sekä tekemästään digitaalisesta nuorisotyöstä.

Lauantain FabLab-spesiaalissa oman elämänsä pellepelottomat pääsevät irti. FabLab on digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytila, josta löytyy esimerkiksi 3D-tulostimia, jyrsimiä, ompelukoneita sekä laser- ja vinyylileikkuri. Lauantaina voi tulla kokeilemaan ja ideoimaan, mitä kaikkea välineillä pystyisi luomaan.