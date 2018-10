Budjettiesitys: Oulun kaupunki voi vähentää hallinto- ja asiantuntijahenkilöstöä, yt-neuvottelut ovat mahdolliset

On vaikea käsittää, miten on mahdollista vähentää jopa hengästyneinä ja hikisinä kiiruhtaen töitä tekeviä kaupunkimme suhteellisen vähäväkisiä johtajia ja päälliköitä sekä verrattoman taitavia lukuisien alojen asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita. - No, onneksi on mahdollista hankkia hallinnollisia ostopalveluja ja asiantuntija- ja erityisasiantuntijakonsultointeja jo vuosien ajan sopiviksi kilvoitelluilta veljiltä ja sisarilta ja heidän yhtiöiltään. - Eli kyllä tässä toimen tullaan kuitenkin raskaista uutisoinneista huolimatta.