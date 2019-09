Bridge herättää intohimoja ja tarjoaa aivojumppaa – pelipartneri on kuin aviopuoliso ja pöydän ääressä ei ole väliä oletko diplomaatti vai duunari

Haastavan taktiikkapelin oppii vain istumalla korttipöydässä. Bridgen esiopetus alkaa torstaina Oulun kaupunginkirjastolla.

"Luojan kiitos, että saadaan pelata bridgeä, sanoi rouva Latimer salavihkaa Poirotille. Olen kiihkeimpiä bridgen ystäviä, mitä koskaan on elänyt. Se on suorastaan intohimoni. En yksinkertaisesti mene päivällisille, jollei niillä pelata jälkeenpäin bridgeä! Muuten suorastaan nukahdan. Häpeän itseäni, mutta niin asia vain on."

Näissä tunnelmissa alkaa Agatha Christien salapoliisiromaani Kortit pöydällä (Cards on Table, 1936), jossa tärkeässä roolissa on tuon ajan hittipeli bridge.

Aika monen suomalaisen mielikuva bridgestä lienee tullut juuri kirjallisuudesta: yläluokkainen herrasväki pelaa korttia pikkurilli koukussa sherryä siemaillen.

Eipä niin ole tainnut olla pitkään aikaan, vaikka bridge yhä mielletään vähän vanhemman väen harrastukseksi. Sanotaankin, että bridgen pelaaja on parhaimmillaan 40–50-vuotiaana.

Oulussa vaikuttaa kaksi bridge-seuraa, Oulun Bridge Klubi (OBK) sekä Oulun yliopiston Bridgekerho (OY-Bridge). Keskenään kerhot eivät kilpaile, päin vastoin keskiviikkoisiin peli-iltoihin osallistuu molempien kerhojen jäseniä.