Bordercollie Iiro on vuoden vankilakoira – Oulun vankilassa työskentelevä koira on tehnyt uransa aikana satoja löytöjä

Tänä vuonna Vuoden virkakoira -arvonimen vastaanottavat rajakoira Loki, sotakoira Ego, vankilakoira Iiro, poliisikoira Jekku ja tullikoira Manu.

Vuoden vankilakoira 2018 on bordercollie Maple Yard Fight It Out ”Iiro”.

Iiro työskentelee ohjaajansa vartija Marko Heiskan kanssa Oulun vankilassa. Iiro on koulutettu huumausaineiden ja ampuma-aseiden etsintään. Sen päivittäisiin tehtäviin kuuluvat vankilaan sisään tulevien ajoneuvojen ja ihmisten sekä vankilan sisätilojen tarkastaminen.

– Hyvän virkakoiran siitä tekee, että se on tasainen suorittaja joka osa-alueella, Heiska kertoo.

Iiro on tehnyt uransa aikana satoja löytöjä. Voittoja kilpailuista kahmineen Iiron tähtihetkiin kuuluu Norjasta vuonna 2015 napattu vankilakoirien Pohjoismaiden mestaruus.

Tarvittaessa Iiro antaa virka-apua myös muille viranomaisille.

Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, Rikosseuraamuslaitos, poliisi ja Tulli. Suomen Kennelliitto palkitsee Vuoden virkakoirat Koiramessuilla 15. joulukuuta Messukeskuksessa Helsingissä.