Bonava suunnittelee vetäytymistä Oulun seudulta – yhtiö aloittaa myös yt-neuvottelut

Bonavahan/NCC on kipuillut muillakin paikkakunnilla jo vuosia, koska ovat asettaneet hintansa ihan maksimi ylärajoilla. Bonavalla on satoja ja satoja myymättömiä asuntoja esim. pääkaupunkiseudulla, jotka näyttävät vain istuvan myyntihyllyssä ikuisesti, eivätkä liiku hinnan takia eteenpäin. Harmillista, sillä Bonavan rakennuslaatu on hyvää (myös tekninen laatu; ei pelkkä pintakiilto). Lienee kannattaisi hintoja tarkistaa kuluttajien maksukyvyn mukaan ja myydä voluumilla, mutta pienemmällä katteella.