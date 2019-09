Bisnesenkelit ovat nyt kuulolla Oulussa Yrittäjän päivänä – "Tosi suuri merkitys, että saamme heitä tänne"

Fiban eli Suomen bisnesenkelien verkosto kokoaa torstaina BusinessOulun kanssa yhteen joukon investoreita sekä kasvuyrityksiä. Torstain tilaisuuteen on ilmoittautunut runsaat sata osallistujaa, joista kolmannes edustaa rahoittajia.

– Tämä on ihan ison mittakaavan tapahtuma, toteaa Fibanin tuore toimitusjohtaja Amel Gaily.

Fibanin verkostossa toimii noin 650 enkelirahoittajaa. Bisnesenkeli on henkilö, joka panostaa omaa rahaansa kasvuyrityksiin. Yleensä hän tarjoaa myös aikaansa ja mentorointia.

– On tosi suuri merkitys, että saamme bisnesenkeleitä tänne. Heillä on omat verkostot, he voivat kertoa yrityksistä muille. On tärkeää, että yritykset tulevat nähdyksi myös Etelä-Suomeen päin, sanoo BusinessOulun rahoitusasiantuntija Laura Meriläinen.

Kun Meriläinen laati viime syksynä markkinapuuteselvityksen, viesti oli selvä.

– Tarvetta on sekä pääomalle kuin rahan mukana tulevalle henkiselle pääomallekin eli muulle osaamiselle.

BusinessOulu aikookin järjestää investoritapahtumia jatkossa kahdesti vuodessa.

– Täällä pohjoisessa ei ole niin paljon tarjontaa verrattuna esimerkiksi Helsinkiin.

Fibanilla on korkea käsitys sekä seudun yritysten potentiaalista että alue-enkeleiden aktiivisuudesta. Vasta keväällä yhteisö nimittikin vuoden bisnesenkeliksi oululaisen Hannu Hamarin. Nimitys osui ensi kertaa pääkaupungin ulkopuolelle.

– Matkustan tosi paljon. Verkottaudun ja yhdistän ihmisiä, Hamari toteaa.

Rahoittaja arvostaa yrityksissä piilevää hyvää energiaa. Salkussa on kymmenkunta yritystä.

Yrittäjän ja tiimin on ennen kaikkea oltava täysin sitoutuneita hankkeeseen. Rahastamista ei kannata yrittää.

– Jos on hyviä ideoita ja hyviä tiimejä, kyllä rahaa saa. Kaikki lähtee siitä, että paketti on kunnossa, Hamari sanoo.

– Voi tehdä uusia asioita. Mielenkiintoista, mutta myös riskipitoista, hän toteaa ja muistuttaa, että tuote voi muuttua matkan varrella monta kertaa.

Myös Gaily nostaa hattua yrittäjien innovatiivisuudelle.

– Uskallus ja rohkeus monissa yrityksissä on hienoa.

Hän arvioi, ettei talousnäkymien heikkeneminen muuta investointihalukkuutta ainakaan dramaattisesti.

– Hyvät kohteet tulevat edelleen löytämään sijoittajansa.

Hänkin painottaa riskipitoisuutta.

– Tilastollisesti vain yksi kymmenestä yrityskohteesta tuottaa investoinnit takaisin moninkertaisesti.

Osa lähtee mukaan auttaakseen.

– Moni pitää merkityksellisenä sitä, että voi olla parantamassa maailmaa, Gaily sanoo.

Hamarikin saattaa sparrata, vaikka ei investoisi. Toisaalta voi käydä niinkin, että investointi syntyy vain yhden puhelinsoiton perusteella.

Riskin minimoimiseksi kehitetään uusia instrumentteja. OIA PoC-rahasto (Proof of Concept) aloittaa toimintansa vuoden alussa. Kyse on Oulun innovaatioallianssin siemenrahoituksesta. Se kohdistetaan paitsi tutkijoille myös opiskelijoille, jotta nämä voisivat arvioida liikeideansa kantavuutta.

Rahastoon on alustavasti luvassa 300 000 euroa. Varoista puolet tulee Oulun kaupungilta, kolmannes yliopistolta ja loput Oamk:lta ja OSAO:lta.

Kiinnostava idea käveli vastaan tennisturnauksessa

Bisnesenkeli Hannu Hamari on avoin kohtaamisille ja vempaimille. Sopiva kombinaatio sattui vastaan kesän tennisturnauksessa Kärntenin Pörtschachissa. Uusi tuttavuus, itävaltalainen yrittäjäpariskunta vierailee juuri Oulussa osallistuen pitchaamiseenkin.

– Sympatiaa, kuvaa tapaamista Beam Institut -yrittäjä Elisabeth Doris Malle.

Malle kertoo palaneensa loppuun 20-vuotiaana opiskelijana. Nykyään hänen vakiokysymyksensä onkin, miten menee?

– Yleensä vastaus kuuluu, että hyvin. Silloin sanon, että katsotaanpa.

Puoliso Roland Wasserfaller tempaisee paidan ylös. Rintaan on teipattu hyvinvointia, sydänkäyrää sekä hermoston toimintaa mittaava laite. Malle aloitti terveysteknologiatuotteen kehittämisen 15 vuotta sitten. Nyt se on kutistunut kannettavaksi.

Sovelluksen tarkoituksena on ohjata parempaan elämään. Mallen mukaan tämä onnistuu vain, jos on tietoinen kehonsa voinnista. Jo tupakka tai kupillinen kahvia kuulemma muuttavat tuloksia, joita varten on luotu omia indeksejä.

Laite maksaa tuhansia euroja. Sitä on myyty lähinnä yrityksille saksankielisellä alueella. Haussa olisi kansainvälistymisessä auttava kumppani.