Bartókia, Piazzollaa ja brasilialaisia rytmejä konserttisarjan aluksi

KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun musiikkijuhlat avaa syksyisen Jazz & Etno-konserttisarjansa etnohenkisellä ilmaiskonsertilla.

Tänään torstaina Jumprun pa­tiolla kaupungin keskustassa esiintyvät kello 20 alkaen Jaakko Kuusisto (viulu), Niko Kumpuvaara (harmonikka), Ville Kaikkonen (kontrabasso) ja Olli Estola (rummut).

Jazz & Etno -sarja on pohjimmiltaan sama konserttisarja, jota on järjestetty musiikkijuhlilla aiemminkin.

Uusia näköaloja konserteille avautui, kun valtion jakama jazzkonserttien tuki laajeni jazz- ja etnotueksi.

Kuusisto & Kumpuvaara -duo aloittaa settinsä tulkitsemalla Béla Bartókin romanialaisia kansantansseja ja Astor Piazzollan ”tango nuevoa” eli uutta tangoa. Konsertti päättyy aitoon brasilialaiseen musiikkiin koko yhteen voimin.

Säveltäjänä ja kapellimestarinakin tunnettu Kuusisto toimii Oulun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana 2020 saakka.

Viime vuoden syyskuussa Kuusisto kiinnitettiin Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestariksi. Hän on myös valtion taideneuvoston jäsen.

– Matkustamista on luvassa paljon. Kuopio sitoo minua noin kymmenen viikkoa vuodessa. Kuopion orkesterin syyskauden avajaiskonsertti, jonka johdan, on 6. syyskuuta.

Viime maaliskuusta asti Kuusisto on asunut vakituisesti Oulussa. Hänen kihlattunsa Maija Perola on Oulun musiikkijuhlien toiminnanjohtaja.

Kuusisto sanoo viihtyvänsä Oulussa. Monessa asiassa näkyy ennen kaikkea se, että kyseessä on iso opiskelukaupunki.

– Minkäänlaista kynnystä tänne muuttamisessa ei ollut, koska olen viettänyt tällä niin paljon aikaa kymmenen vuoden sisällä. Käsitykseni Oulusta hyvänä paikkana asua on vahvistunut. Oulu on erittäin vireä kulttuurikaupunki kokoonsa nähden, mikä melkein samankokoisesta Lahdesta tulleen on ollut helppo huomata. Lahdessa sinfoniaorkesteri ja teatteri ovat vahvoja, mutta kulttuurin vapaalla kentällä tapahtuu vähemmän.

Lisätiedot: www.omj.fi.