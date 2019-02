Baltic Snow Call -lumenveistoskisa jatkui tänään Nallikarissa

Baltic Snow Call -lumenveistokisa jatkui tänään Nallikarissa. Keskiviikkona alkanutta kisaa käydään tänä talvena toista kertaa.

Kilpailun takana toimii ansioitunut veistäjä Janne Andberg.

– Olen veistänyt lunta 13 vuotta, osallistunut SM-kisoihin 12 kertaa ja kilpaillut kansainvälisissä kisoissa 7 vuotta, Andberg kertoi Kalevalle tiistaina.

Kilpailussa on mukana yhteensä kymmenen joukkuetta eri puolelta maailmaa.

– Meksiko voi kuulostaa hassulta lumenveistomaalta, mutta sieltä tulee lahjakas porukka Ouluun. Tänä talvena he ovat voittaneet useampia mitaleita eri kilpailuista.

Viime talven kolme parasta, voittaja Venäjä, kakkonen Suomi ja kolmonen Viro, saapuvat kilpailuun kutsuttuina, Andberg kertoi Kalevalle.

Suomen joukkue Lumistit on 20 vuotta kisoja Suomessa ja maailmalla kolunnut kokenut kaveriporukka Kouvolasta.

– Kutsuin heidät viime vuonna kisaamaan, koska he ovat Suomen parhaita. Taitonsa he todistivatkin viime talvena.

Joukkueet veistävät lunta 20.-23.2, ja niiden työskentelyä voi seurata perjantaina ja lauantaina 10-18 välisenä aikana. Kilpailun voittaja julkistetaan sunnuntaina 24.2. kello 13 pidettävässä palkintoseremoniassa. Veistokset ovat nähtävillä Nallikarissa lumien sulamiseen saakka.

Katso tästä kuvagalleria kisoista.