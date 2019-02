Aviin kannellaan hoivakodeista yhä useammin, suurimpana huolena henkilöstön riittävyys – Attendo: Työvoiman saatavuus ongelmien syynä

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (avi) tulee paljon yksityisiä vanhusten palveluyksiköitä koskevia yhteydenottoja. Sosiaalihuollon ylitarkastajan Marja-Leena Lanton mukaan yhteydenottoja tulee aiempaa enemmän.

– Aviin tulleissa epäkohtailmoituksissa suurimpana huolena on henkilöstön riittävyys. Kanteluiden sisällöt vaihtelevat.

Yleisesti epäkohdat saadaan annetun selvityksen perusteella ratkaistua. Lanton mukaan näissä tapauksissa palveluntuottajat muun muassa ilmoittavat lisäävänsä yksiköihin henkilöstöä.

– Valvontaa jatketaan niin kauan kuin siihen katsotaan olevan tarvetta.

Kolme tuoreinta yksityistä vanhustenhuollon yksikköä, Attendo Niittytuulta, Attendo Myllyojaa sekä Mehiläinen Villa Sulkaa, koskevien epäkohtailmoitusten osalta avin valvonnat on saatu päätökseen.

– Vireille tulleiden epäkohtailmoitusten perusteella on arvioitu perustelluksi arviointikäyntien tekeminen. Kaikkiin näihin yksiköihin käynnit on tehty yhdessä Oulun kaupungin kanssa, Lantto sanoo.

– Kyseisten yksiköiden osalta on selvitetty erityisesti henkilöstön riittävyyttä. Toinen merkittävä asia on se, että lääkehoitoon osallistuvilla on voimassa olevat lääkehoitoluvat.

Avin valvonta on riskiperusteista ja perustuu valvontaohjelmiin sekä vireille tulleisiin asioihin. Valvottavat yksiköt valikoituvat epäkohtailmoitusten ja muun tietopohjan perusteella.

Oulun kaupunki toteuttaa ennakoivaa valvontaa, suunnitelmallista valvontaa sekä reaktiivista valvontaa. Ennakoivaa valvontaa ovat muun muassa yksityisten palveluntuottajien luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat lausunnot aville tai Valviralle.

Vs. vanhustyön johtajan Maria Vahtolan mukaan esimerkiksi yksityisiä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköitä valvotaan säännöllisesti. Niihin tehdään joka toinen vuosi suunnitelmallinen valvontakäynti.

– Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköihin tehtiin viime vuonna 39 valvontakäyntiä eli kaikkiin yksiköihin, joissa on oululaisia asiakkaita, Vahtola selventää.

Reaktiivisia valvontakäyntejä tehdään tarvittaessa asiakkaiden, omaisten ja viranomaisten yhteydenottojen perusteella sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Vahtolan mukaan tehostetun palveluasumisen osalta eniten yhteydenottoja tulee omaisilta.

– Usein ne koskevat henkilömitoitusta tai liittyvät esimerkiksi siihen, että yhteistyö omaisen kanssa ei ole toiminut tai sitten asiakkaan kohtaamiseen liittyvään asiaan tai muuhun huoleen. Olemme yhteydessä yksikköön ja myös omaisen kanssa samalla mietitään, miten asiaa viedään eteenpäin.

Helmikuun alusta lukien myös yksityisten toimijoiden palvelunlaadusta on voinut antaa palautetta Oulun kaupungin verkkosivulla olevan palautekanavan kautta.

Attendo: Työvoiman saatavuus syynä

Attendon mukaan Myllyojassa ja Niittytuulessa syntyneisiin ongelmiin merkittävä syy oli erittäin heikko työvoiman saatavuus Oulun seudulla.

– Työvoimapula heijastui myös lääkelupien asianmukaisuuteen. Molemmissa tapauksissa meillä oli ollut lyhyen ajan sisällä runsaasti ennakoimattomia henkilöstömuutoksia ja -poissaoloja, joita emme pystyneet tarvittavan nopeasti paikkaamaan, yhtiöstä kerrotaan.

Hoivakodeissa on tällä hetkellä toimiluvan mukainen määrä hoitajia. Attendo on vakinaistanut yksiköiden henkilökuntaa, palkannut uutta tukihenkilöstöä ja ulkoistanut osan tukipalveluista, kuten annosjakelun ja pesulapalvelut. Tukipalveluiden käytön myötä hoitohenkilöstö voi keskittyä entistä tiiviimmin hoitotyöhön.

Lääkeluvat ovat Myllyojassa ja Niittytuulessa kunnossa.

– Uusien työntekijöiden lääkeluvat hoidetaan kuntoon ennen kuin he osallistuvat yksikön lääkehoitoon. Lääkelupiin liittyviä prosessejamme on yksinkertaistettu ja tarkennettu, jotta puutteilta vältyttäisiin jatkossa. Muutokset on otettu hoivakodeissa vastaan positiivisesti.