Avantopitchaus Oulussa alkoi hyisillä välierillä – keskiviikon Polar Bear Pitchingin finalistit julkistettiin

Keskiviikkoiltana toivotaan loppukilpailua seuraamaan ja yleisötapahtumaan vinhasti oululaisia.

Tämänvuotinen Polar Bear Pitching -tapahtuma pääsi käyntiin tiistaina mukavan aurinkoisessa pakkassäässä Oulun torinrannassa.

Tapahtuma on kuuluisa avantopitchauskilpailusta, jossa startup-yrittäjät esittelevät yritysideoitaan rahoittajille avannosta.

Ensimmäisenä avantoon meni tällä kertaa Pekka Hyysalo, joka rikkoi jäähyhmän avannon pinnalta ja puhui avannosta käsin periksiantamattomuuden tärkeydestä.

Hyysalo on suomalainen freestylehiihtäjä, jonka ura päättyi vakavaan loukkaantumiseen

Nyt kuudetta kertaa järjestettävässä tapahtumassa oli tiistaina vuorossa avantopitchauksen semifinaali, jossa oli mukana viime hetken peruutusten jälkeen viitisentoista osanottajaa pääosin Suomesta, mutta mukana oli myös yrityksiä Virosta, Japanista, USA:sta, Latviasta ja Britanniasta.

Varsinainen loppukilpailu on torinnassa keskiviikkoiltana.

Tänä vuonna itse kilpailun lisäksi torilla järjestetään suuri yleisötapahtuma, jossa on erilaista koettavaa kaikille. Tapahtumat torilla alkavat kello 17.30.

Tapahtuman tuottaja Mira Koski sanoo, että paikalle toivotaan keskiviikkoiltana runsain määrin oululaisia. Koko tapahtuma torilla on yleisölle täysin ilmainen.

Oulun torille tuodaan muun muassa saunamaailma, minne kaikki voivat vapaasti tulla saunomaan ja istumaan paljussa. Pipolätkäperinnettä ylläpitävä Pelastakaa pipolätkä -järjestö tarjoaa vuorostaan kaikille mahdollisuuden ja välineet pelata pipolätkää torin keskellä sijaitsevalla luisteluradalla. Alueella on jääbaari, josta myydään juomia, ja porojakin alueella on ajelua varten.

Polar Bear Pitching -finalistit julkistettiin hieman ennen kello neljää tiistai-iltapäivänä. Tänä vuonna semifinaalista finaaliin päässeet yritykset ovat virolainen VideoCV, ja japanilainen funky jump. Suomesta finaaliin pääsivät Kidday, Mealbox, Delektre Ltd, AISpotter Oy, Rat Crew Studios, Simlab IT, Doerz, Zenniz ja New Cable Corporation.

Lisäksi finaaliin osallistuu Norjan osakilpailun voittaja Bookis.