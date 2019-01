Aura-auto, suurteholinko, kuormuri ja turva-auto: Pohjantien kolmikaistaosuudelta lumi poistetaan uudella monivaiheisella tavalla – "On se hitaampaa"

Oulussa moottoritien uudella kolmikaistaisella osuudella on kokeiltu uudenlaista tapaa aurata lumet pois. Lumi aurataan ensin kolmannen kaistan ja meluseinän välissä olevaan niin sanottuun lumitilaan.

Siitä lumi kerätään pyöräkuormaajan työntämän suurteholingon avulla kuorma-autojen lavalle ja kuljetetaan pois tieltä lumenkaatopaikalle.

Kunnossapitopäällikkö Markku Tervo ely-keskuksesta, kuinka lumenpoisto on onnistunut?

– Kyllä se on teknisesti onnistunut ihan hyvin, perusidea on kyllä toiminut. Vähän on jouduttu toimintamallia tarkentamaan. Kalustomäärää on vähän lisätty ja tilanteen seuraamista on parannettu, jotta toimenpiteet tulevat oikeaan aikaan tehtyä.

Turva-auto on lingon takana, ja moottoritien kolmas kaista on joiltain osin työn aikana pois käytöstä. Onko ollut mitään vaaratilanteita?

– Turva-auto estää peräänajot. Turva-auto on näkyvä, siinä on vaikka minkä näköistä vilkkuvaloa ja nuolia. Sen kyllä huomaa. Minulle ei ole kantautunut mitään tietoa vaaratilanteista. Minulle tulisi tietoa, jos niitä olisi.

Onko tien puhdistaminen hidasta?

– On se hitaampaa kuin normaali auraaminen, koska lumi pitää lingota kyytiin. Linkoaminen sujuu reilua kävelyvauhtia.

Vaikuttaako lumen määrä työn onnistumiseen?

– Työn pitäisi onnistua isommallakin lumen määrällä. Jos lunta tulee enemmän, työ pitää vain tehdä useamman kerran. Lunta ei mahdottomia määriä mahdu tien reunaan.

Lingotaanko lunta päiväsaikaan?

– Käytännössä työ tehdään yöllä, jos suinkin mahdollista. Silloin liikennettä on normaalia vähemmän. Jos tulee tosi paha myräkkä, sitten saatetaan joutua päivälläkin linkoamaan. Tähän mennessä linkoamista on tehty vain öisin.