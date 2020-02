Tyrnävän kunnanhallitus on valinnut kunnan uudeksi ympäristöjohtajaksi Aulis Kokon. Hän on koulutukseltaan rakentamistekniikan insinööri (YAMK).

Kokko on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Kannuksen tekninen johtaja, ja on aikaisemmin toiminut muun muassa Muhoksen vs. teknisenä johtajana.

Kokko aloittaa uudessa tehtävässään jo helmikuun ja maaliskuun vaihteessa.

Virkaa tavoitteli 19 hakijaa, joista viisi kutsuttiin haastatteluun.