"Asennetaan kalustolla, jota ei Suomen aluevesillä usein tavata" – Oulun uuden meriväylän merimerkkien asennus alkaa keväällä

Väylä ja Terramare Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen, joka koskee Oulun meriväylän kiinteiden merimerkkien asennusta.

Uudelle syvennetylle meriväylälle asennetaan kahdeksan kiinteää merenkulun turvalaitetta. Meriväylä on tällä hetkellä käytössä avovesikaudella kelluvalla merkinnällä, mutta urakan valmistuttua meriväylän käyttö on mahdollista ympäri vuoden.

Uudet turvalaitteet sijaitsevat avomerellä noin 35–60 kilometrin etäisyydellä Oulun satamasta.

Merkkien asennus sisältää useita eri työvaiheita kuten massanvaihtoja, pehmityksiä, paalutustöitä, betonointia ja yläosien kiinnitystä peruspaaluihin.

– Turvalaitteiden massiiviset peruspaalut asennetaan kalustolla, jota ei Suomen aluevesillä usein tavata. Oulun maaperä ja jääolosuhteet edellyttävät merimerkkien perustuksilta haastavia ratkaisuja, ja nyt asennettavien merkkien perustukset ovat Suomessa poikkeuksellisen massiivisia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylästä.

Sopimuksen arvo on 17,9 miljoonaa euroa. Urakoitsija on aikatauluttanut työnsä siten, että ensi toukokuussa alkavat työt valmistuvat vuonna 2020.

Oulun meriväylähankkeessa on perustettu uusi meriväylä, jonka pituus on noin 90 kilometriä ja kulkusyvyys 12,5 metriä. Uusi meriväylä on linjattu kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. Syvennyksellä vastataan kasvaneiden aluskokojen vaatimuksiin.