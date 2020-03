Oulun rautatieaseman molemmin puolin on noussut ja nousee korkeita kerrostaloja. Alueen vanhoista rakennuksista jäi jäljelle vain muutama.

Samaan aikaan kun asemanseudun Raksilan puoleisesta alueesta käydään kiivasta vääntöä, tuleeko sinne areenaa vai yliopistoa vai mitä, on keskustan puoleinen pitkä ja kapea kaistale on jo vuosia ollut myllerrysten kohteena. Ei mene enää kauan, kun alue on valmis.