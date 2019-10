Asemanseudun aiesopimus läpi kaupunginhallituksessa – sisältää muun muassa tavoitteet maankäytöstä

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Oulun kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatin Asema-alueet Oy:n välisen aiesopimuksen Oulun asemanseudun kehittämisestä.

Sopimus käsittää kaupungin ja maanomistajan tavoitteet maankäytöstä sekä liikenteen yleissuunnittelun kustannuksien jaosta. Alueelle tehdään asemakaavan muutos, joka käsittää mahdollisesti muun muassa asemakeskuksen, monitoimiareenan ja asunto- sekä liiketilarakennuksia.

Kaavan tarkoituksena on kytkeä ydinkeskusta ja Raksila nykyistä kiinteämmin yhteen. Yhteistoimintasopimusta on tarkoitus alkaa valmistella heti, kun aiesopimus on hyväksytty.

Asemanseutu on 4,9 hehtaarin kokoinen alue, joka rajautuu Kainuuntiehen, Kajaanintiehen, Ratakatuun ja rautatiehen.