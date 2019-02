Arvio: Elektromuusikko Jaakko Eino Kalevi vei kuulijat pastellin sävyiseen fantasiaan 45 Specialissa

Jaakko Eino Kalevi

45 Special, 1. helmikuuta

Jaakko Eino Kalevi toi Oulun paukkupakkasten keskelle välimerellisen lämmön, eskapistisen unelman pastellin sävyisestä huolettomuudesta, luksushotellien auloista ja hulppeista risteilyaluksista. Suomalaisen indien tähti ja kansainvälistäkin hypeä niittänyt Jaakko Eino Kalevi pistäytyi pitkällä Euroopan kiertueellaan 45 Specialissa perjantaina.

Jaakko Eino Kalevi Savolainen on Jyväskylästä kotoisin oleva elektromuusikko, josta povattiin joku vuosi sitten kotimaista vientitoivoa. Hän pääsi ensimmäisenä pohjoismaisena levyttämään Domino-levy-yhtiölle, sen alamerkille Weird Worldille.

Perjantai-illan aikana kuultiin uusi albumi Out of Touch lähes kokonaisuudessaan. Levyn nimi viittaa todellisuudesta irtautumiseen. Arjen tilalle Jaakko Eino Kalevi tarjosi Nelivitosen vintillä pehmeän melodista ja kirkkaasti soivaa fantasiaa. Kalevin mukana olivat bassokitaristi ja rumpali, jotka hän esitteli vain etunimillä Jelenaksi ja Beniksi.

Jaakko Eino Kalevi tekee sanalla sanoen modernia musiikkia. Se pursuaa viittauksia, mutta ei lokeroidu mihinkään. Kalevia on sanottu muun muassa Suomen Steely Daniksi ja Ariel Pinkiksi. Itselleni tulee ensimmäisenä mieleen ranskalainen synapop-muusikko Sébastien Tellier. Etenkin uuden levyn tunnelma on länsieurooppalaiseen henkeen leikkisän seesteinen ja elegantisti nautiskeleva.

Muusikot soittivat vaivattomasti yhteen. Esiintyminen oli sisäänpäin kääntynyttä, mutta ei onneksi liian coolia. Soitto hipoi välillä ironiaa, mutta ei ylittänyt rajaa. Silti esimerkiksi toisena soitettu Night Chef karibialaisella steel pan -melodialla kurkotteli hipsteriyden ydintä.

Noin 60 hengen yleisö lämpeni etenkin People in the Centre of the City -kappaleelle, joka on kasarifilleineen täyttä New Orderia. Alle tunnin setin jälkeen yleisö vaati soittajat takaisin lavalle kahteen otteeseen. Ensimmäinen encore tarjosi edelliseltä levyltä hienon Double Talk -biisin ja Modern Life -levyltä kappaleen Flexible Heart. Toisella encorella keikka päättyi Dreamzone Ep:n No End -biisin utuiseen nostalgiaan, joka oli pehmeä paluu todellisuuteen.

Soittolista:

1 Emotions in motion

2 Night Chef

3. Ballad of a cloud

4. Outside

5 People in the Centre of the City

6 Fortune Cookie

7 China Eddie

8 Conseptual Mediterranean

9 This World

Encore

10 Double Talk

11 Flexible Heart

12 No End