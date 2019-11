Arinan Kastellin huoltoasemahanke jäi pöydälle kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus jätti maanantain kokouksessa pöydälle Arinan huoltoasemahanketta koskevan maankäyttösopimuksen.

Arina haluaa rakentaa S-Market Kastellin tontille polttoaineen jakeluaseman.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan runsaan 8 500 neliömetrin tontti on liikerakennusten korttelialuetta, ja tontilla on rakennusoikeutta 2 000 kerrosneliömetriä. Tontin omistaa Arinan Kiinteistöt Oy, jonka kanssa kaupungin on määrä allekirjoittaa asemakaavamuutosta koskeva maankäyttösopimus.

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontin kaakkoisreunaan osoitetaan alue polttoaineen jakeluasemalle. Arinan Kiinteistöt Oy maksaa kaupungille sopimuskorvauksena 160 000 euroa neljän kuukauden kuluessa asemakaavamuutoksen lainvoimaistumisesta.