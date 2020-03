Arinan ABC-asemat palvelevat lauantaista lähtien take away -tuotteilla ja ruokamarketeina

Nyt kun ostoksia hankitaan normaalia enemmän Postin kautta, Arina on "sopeuttanut" myös hoitamiensa Postiensa toimintaa. Esim. Tuiran posti on oikeasti auki pahimmillaan vain muutaman tunnin päivässä, vaikka Postin mukaan aukiolo on normaalia. Taitaa olla tulossa firmalle oikea rökälevoitto, kun turhat palvelut ajetaan alas pandemiaan vedoten ja asiakkalle ja työntekijälle jää vain kärsijän osa.