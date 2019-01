Antellin Rotuaarin erittäin pitkäaikainen kahvila sulki ovensa, kauppahallin kahvila muuttaa tilalle – "Kiva käydä kokeilemassa keskustaa, 40 vuotta olen rannassa pyörinyt"

Oulun kauppahallissa toiminut Saaran Kahvila muuttaa kaupungin keskustaan Rotuaarille.

– Oikein innolla olemme tyttäreni kanssa lähdossä, yrittäjä Saara Viitanen kommentoi.

Oulun kauppahalli sulki ovensa joulun alla, kun rakennuksessa alkaa mittava remontti. Viitanen kertoo, että kahvilan uusi sijaintipaikka varmistui muutama päivä ennen ovien sulkeutumista.

– Paljon tuli kyselyä, että mistä teidät sitten löytää. Tosi positiivinen suhtautuminen on ollut uuteen paikkaan, Viitanen kertoo.

Tämän hetken tavoitteena on avata kahvila maaliskuun alussa. Paikka on Rotuaarin pallon kupeessa. Kyseessä on sama tila, jossa on vuosien ajan toiminut Antellin kahvila.

– Saamme hallintaoikeuden tilaan 15. tammikuuta, Viitanen kertoo.

Uuden yrittäjän myötä kahvilatiloihin on tulossa pientä remonttia. Seiniä ei olla aikeissa siirtää, mutta esimerkiksi linjaston paikka vaihtuu. Kahvilaan tulee samat kalusteet, jotka ovat olleet käytössä kauppahallissa.

Asiakaspaikkoja Rotuaarin tiloissa on 30–40. Se on parisen kymmentä paikkaa vähemmän kuin kauppahallissa. Lisäksi kahvilalla oli kauppahallissa käytössään kabinetti.

Pitkä tausta yrittäjänä

Saaran kahvila jatkaa uudessa paikassa saman tuotevalikoiman kanssa kuin kauppahallissa. Asiakkaille on tarjolla muun muassa perinteistä lohikeittoa ja graavikalaleipää. Suolaiset tarjottavat kahvilan henkilökunta tekee itse, ja leivonnaiset ostetaan Oulun seudulla toimivista leipomoista.

Saara Viitanen aloitti kahvilayrittäjänä Oulun torilla vuonna 1981. Kahdeksan vuotta myöhemmin hän siirtyi kauppahalliin. Nyt on vuorossa muutto Rotuaarille

– Kiva käydä kokeilemassa kaupungin keskustassa, kun neljäkymmentä vuotta olen rannassa pyörinyt, Viitanen nauraa.

Uuden yrittäjän myötä kahvilatiloihin on tulossa pientä remonttia. KUVA: Jukka Leinonen

Kauppahallin kahvilassa on kulkenut paljon vakioasiakkaita, joiden istumapaikatkin Saara Viitanen oppi tuntemaan. Hän uskoo, että asiakkaan löytävät myös Rotuaarille. "Sinnehän mekin sitten tulemme", Viitanen kertoo vakioasiakkaiden kommentoineen uudesta toimipaikasta.

Antellilla jää kaksi kahvilaa keskustaan

– Lähtökohta on ollut haasteellinen, Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto kommentoi Rotuaarin kahvilan lopettamista.



– Rotuaarin kahvila on ollut meille kannattamaton pitkään, mutta siellä on ollut uskollisia kävijöitä, Lantto jatkaa.



Antellilla on keskustassa myös kaksi muuta kahvilaa: Antell Cafe Piha Kauppurienkatu 7:ssä ja Antell Kalevankulma Kirkkokatu 11:ssä.



– Kun kaksi muuta kahvilaa ovat olleet nousussa, päätimme lopettaa Rotuaarin kahvilan, Lantto kertoo.

Antell Rotuaarin toiminta päättyi vuoden viimeisenä päivänä.

Monille oululaisille Rotuaarin Antellin kahvila on ollut nykysijoillaan "aina".



– Osoitteessa Kirkkokatu 16 avasimme kahvilan vuonna 1889, Lantto kertoo. Nyt lopettanut kahvila toimi osoitteessa Kirkkokatu 17.



Jossain vaiheessa kahvila siirtyi Lanton mukaan Pohjalaisen ja Pukumiehen väliin, mutta siirtymisen ajankohta ja kahvilan tarkka paikka eivät pikaisella etsimisellä selvinneet.



– Vuonna 1976 kahvila siirtyi siihen, missä se nyt on, Lantto kertoo. Se ehti siis olla nykyisessä osoitteessaan 42 vuotta.

– On kuitenkin mukavaa, että tiloihin saatiin perinteinen yrittäjä, Lantto toteaa.

Korjattu kello 18.09: Antell Rotuaarin toiminta ei loppunut 21.12. vaan vasta vuoden lopussa.