Analyytikko: Nokian Rajeev Surilta lähti matto alta viime syksyn tulosvaroituksen myötä, Lundmarkilla edessään valtavat haasteet

Nokian tilanne 5G-verkkojen rakentajana taisi olla vaikeampi kuin mitä osasimme edes kuvitella. Yhtiö on tavallaan seisonut paikallaan muutaman vuoden ilman että selkeää toiminnan kehittittymistä olisi ollut havaittavissa. Tutkimukseen on syydetty hirvittävät määrät tahaa, mutta laihoin tuloksin. Surin lähtöpasseja osattiin jo odottaa ja johdon vaihtoa kannattavien määrä on kasvanut nopeasti. Lundmarkin valinta it-teknologian ulkopuolelta Nokian johtoon ei todellakaan ole kadehdittava, sillä odotuksia Nokian uudelleen tulemiselle on kasautunut jo usean vuoden ajan.