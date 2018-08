Analyysi: Kaupunki etsii nyt kiireellä väistötiloja – Voisiko valtuusto istua kaupungintalon remontin ajan kansan parissa vaikka Kesäkadulla?

Stockmannin talo olisi ihanteellinen. Alakerrassa on Alkokin. Ja siinä talosta on totuttu aina tekemään kalliita päätöksiä. Sopii siis mainiosti Oulun kaupungintaloksi. Tai mikä ettei Kierikki? Sekin olisi kuvaava paikka kaupungintaloksi. Kivikauden ajan rakentaminen kun aina ollut Oulun arkkitehtuuria. Luolia on kaivettu urakalla ja maan päällä on saanut näkyä vain pieniä kivipaaseja. Oululaiset päättäjät ja arkkitehdit kun pelkäävät edelleenkin korkeita paikkoja niin kivikaudella pysyy edelleenkin Oulu. Kierikissä päättäjät pääsisivät vieläkin enemmän erakoitumaan nykymaailmasta.