Älypuhelin auttaa aloittelevaa ja kokenutta lintuharrastajaa – Näin pääset lintuharrastuksen alkuun

Keväällä alkaa lintuharrastajan kulta-aika. Bongarin tärkeimmät välineet ovat omat silmät ja korvat, mutta apua lintujen tunnistamiseen ja havaintojen merkitsemiseen saa puhelinsovelluksista.



– Lintukirjasovellukset ovat monessa mielessä kätevämpiä kuin perinteiset lintukirjat, pohtii Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Esa Hohtola.



Onhan perinteinen kirja painavampi kanniskella mukana, ja sovelluksessa pystyy lisäksi kuuntelemaan lintujen ääninäytteet sekä mahdollisesti katsomaan videoita.



Toisaalta Hohtola pitää kirjan etuna, että tutusta teoksesta löytyy nopeasti haluttu laji ja kuvat, teksti sekä levinneisyyskartta ovat yhtä aikaa näkyvissä.



Hyvä lintukirjasovellus on monipuolinen ja helppo käyttää. Hohtolan suosikki on Collins Bird Guide -sovellus, joka tuntee kaikki Euroopan lintulajit.



– Eli jos jokin harvinainen lintu eksyisikin Suomeen, se todennäköisesti löytyisi Collinsin oppaasta.



Opas sisältää myös tarpeeksi monipuolisesti kuvia – lintuyksilöt eivät aina näytä samalta kuin tavallisesti oppikirjassa.



Lintuhavaintojen merkitsemiseen Hohtola suosittelee sovelluksia, joiden kautta pystyy lähettämään havaintonsa eteenpäin ja siten hyödyttämään lintujen tutkimusta. Tällaisia ovat esimerkiksi BirdLife Suomen ylläpitämä Tiira-sovellus. Siihen voi laittaa ylös lajin, ajan, paikan ja yksilömäärän.



Oululainen lintuharrastaja Aleksanteri Pikkarainen kertoo tunnistaneensa viime vuonna 220 lintulajia. Hän muistaa erään tietyn kerran, kun lintukirjasovellusta olisi ehdottomasti kannattanut käyttää.

– Määritin viime keväänä vahingossa pussitiaisen pikkulepinkäiseksi. Jos olisin katsonut sovelluksesta pikkulepinkäisen eri pukuvertailuja, olisin todennäköisemmin päätynyt oikeaan lajiin. Pikkulepinkäinen oli vielä siihen vuodenaikaan mahdottomuus, Pikkarainen sanoo.

Aloita helposta ja ota tavoite



Aloita havainnointi ja lintujen tarkkailu helposta. Sen voi tehdä vaikkapa työmatkalla, vaunulenkillä, kauppareissulla tai kotipihalla.



Lataa lintukirja puhelimeen ja ala kuunnella ja katsella kaikkea aivan uusin silmin: yritä kiinnittää huomiota siihen, mitä lintujen ääniä kuuluu ja missä lintuja näkyy.



Opettele ensin tutut lajit. Kun näet jossain talitiaisen, katso sitä ja rekisteröi tarkasti mielessäsi, miltä se näyttää. Keltainen vatsa, valkoinen poskilaikku. Ja tuossa on musta pystyjuova, joka on koiraalla leveämpi. Mitä eroja yksilöiden välillä on, vaikka ne ovat kaikki talitiaisia?



Hanki kiikarit. Millä tahansa kiikareilla toki näkee, mutta laadukkaat saa noin sadan euron hintaluokasta ja siitä ylöspäin.



Hankkiudu itseäsi kokeneempien seuraan ja koeta oppia heiltä. Voit osallistua vaikka jonkin yhdistyksen yhteiselle linturetkelle.



Kokeneemmat auttavat huomaamaan ja tunnistamaan lajeja ja käyttämään kiikareita niin, että niistä saa parhaan hyödyn irti.

Ota itsellesi tavoite, montako lintua haluat tunnistaa vuoden aikana. Sanotaan, että kuka tahansa voi oppia tunnistamaan vähintään 100 lintua. Se on hyvä tavoite aloittelijalle – ei liian helppo eikä liian vaikea. BirdLife Suomen sivulta löytyy lista sadasta yleisimmästä lajista.



Ole jatkuvasti valppaana. Monet lintuharrastajat pitävät aina kiikareita mukana. Hyvä lintuhavainto voi tulla vaikka automatkalla, kun pysähtyy pissatauolle.



Jos ei heti tunnista jotain lintua, kannattaa nauhoittaa sen ääni puhelimen ääninauhurilla tai ottaa siitä puhelinkameralla kuva.



Kokeneet lintuharrastajat havainnoivat aina jokaisen linnun, jonka näkevät. Äkkiseltään saattaa näyttää, että järvessä ui 50 sorsaa. Kannattaa kuitenkin katsoa jokaista yksilöä erikseen. Joukossa saattaakin olla jokin harvinaisempi laji.

Juttu on julkaistu Kalevan Helmi-liitteessä 13.3.2019.