Aluetutkija latasi karut luvut: Uusimaa imuroi alle vuosikymmenessä valtavan määrän nuorta väkeä Pohjois-Pohjanmaalta – "Tämä on avainryhmä aluekehityksen suhteen"

Päättyvä vuosikymmen on merkinnyt erittäin karua väestökehitystä erityisesti Pohjois-Pohjanmaan osalta, kertovat aluetutkija Timo Aron lauantaina julkaisemat tilastot ja kartat.

Pohjois-Pohjanmaa on noin vuosikymmenessä menettänyt tulevaisuuden kehityksen kannalta erittäin keskeisessä asemassa olevia nuoria, 15-34-vuotiaita asukkaita yli 10 000 henkeä muuttotappiona pääkaupunkiseudulle eli Uudenmaan alueelle.

Aro pitää poismuuttaneiden määrää hurjan suurena.

Uusimaa imuroi määrällisesti eniten muuttovoittoa nimenomaan Pohjois-Pohjanmaalta, 10 116 henkeä. Toiseksi eniten nuorta väkeä muutti pääkaupunkiseudulle Pirkanmaalta.

– Graafissa kannattaa kiinnittää huomioita erityisesti 25-34-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Tämä ikäryhmä on muuttoliikkeen avainryhmä ja heidän paikkaan liittyvillä valinnoilla on suuri merkitys alueiden tulevaan kehitykseen ja potentiaaliin. Uudenmaan muuttovetovoima valtava! Aro kirjoittaa Twitterissä, jossa hän jakoi tilastokuvat ja kommentoi niitä.

Tarkastellulla aikavälillä tätä avainryhmää eli 25-34 -vuotiaita valui Pohjois-Pohjanmaalta Uudellemaalle peräti 6 301 henkeä.

Tilastojen perusteella Uudenmaan vetovoima on ylipäätään hirmuinen. Maakunta on imuroinut vajaan vuosikymmenen aikana noin 80 000 uutta nuorta asukasta muualta Suomesta.

Muuttovoittoa sinne kertyi kaikista muista Suomen maakunnista.

Aro kirjoittaa Twitterissä, että alueiden tulevaisuuden kehityksen kannalta avainryhmä ovat erityisesti 25-34-vuotiaat.

– Ikäryhmässä [on] vastavalmistuneita, työuralla aloittavia, perheen perustamisvaiheessa olevia. Uusimaa hyötyy muutoista enemmän mitä numerot kertovat kerrannaisvaikutusten ansiosta, Aro toteaa.

Muun muassa Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala reagoivat Pohjois-Pohjanmaan kannalta synkkiin lukuihin tuoreeltaan lauantaina illalla.

Laajalan mukaan pääongelma on työpaikkojen puute, joka ajaa nuoria asukkaita muuttamaan muualle työn perässä.

Merkittävin syy Oulusta ja Oulun seudulta muuttaneiden nuorten ja vastavalmistuneiden muuttoon on työpaikka. Sitoutuminen pohjoiseen on korkea, mutta työllistyminen on tietysti tärkeää. Työllistävät yritykset ja julkiset toimijat ovat nyt avainasemassa. https://t.co/I2P8DyNjly