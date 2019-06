Alppiruusut kukoistavat Tuiranpuistossa – oululaisia ihastuttaneita kukkia istutetaan tulevaisuudessa lisää

Sairaalapuistosta yleinen puisto

Tuiranpuisto on rakennettu alkujaan kunnallissairaalan tarpeisiin 1900-luvun alkupuolella.

Ensimmäiset sairaalarakennukset rakennettiin 1900-luvun taitteessa.

Rakennukset ovat suojeltuja.

Nykyisin Tuiranpuisto on alueen keskuspuisto. Sen puusto on pääosin mäntyvaltaista, kasvillisuus on istutettua, kun myös alppiruusut.

Kasvillisuus on poikkeuksellisen runsas ja linnustotiheys suuri. Puisto on myös lepakoille tärkeä ruokailupaikka.