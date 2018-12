Alikulku Auranmajan kupeeseen valmistunee kesäkuussa – yli puoli vuotta suunniteltua myöhemmin

Hanke on virheellinen jo hankesuunnitelmasta lähtien. Suunnitelmien mukaan toteutettava ratkaisu on Liikenneviraston omien ohjeiden vastainen. Rakenne vaatii voimakasta ja jatkuvaa pohjaveden alentamista paikassa, jossa maaperä on hapanta sulfaattimaata. Sortumisesta johtuvat vaikeudet maksavat vain rakennettaessa. Pohjaveden alentuessa hapettuva sulfaattimaa liuottaa sensijaan maaperästä mukaansa ruskeaa ruostesakkaa Kalimenjokeen maailman tappiin saakka. Joen pääuomahan on tosin jo Vesilain vastaisesti valmiiksi pilattu vastaavilla kuivatushankkeilla. Kalimenjoen pääuoma on nykyään kalaton ja pohjaeläimetön. Alkuperäiset taimen- ja harjuskannat elävät vain vanhojen muistissa.