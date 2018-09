Albertinkadun rakennustöissä painunut kerrostalo on nyt tuettu, vaurioista aiheutuvan laskun suuruus ei ole vielä tiedossa

Joo, tuo onkin oikein tyypillinen maalaisen käsitys rakennuksista ja niiden arvosta. Niinhän se maalla on, että jos navetan ikä alkaa lähetä 50 vuotta, on se vanha rotisko purettava. Täällä kaupungissa on vähän eri asia. Vanhakin rakennus voi olla arvokas. Sen ymmärtäminen vaatii vähän kulttuuritietämystä ja kaupunkilaisen silmää.