Aktia: Asuntolainojen korot nousevat ensi syksynä – Oulussa asuntolainahakemuksia tulee ennätystahtia

Suomalainen liikepankki Aktia ennustaa korkojen nousun näkyvän suomalaisten asuntolainoissa syksyllä 2019.

Oulussa arvioitu korkojen nousu ei ole vielä vaikuttanut ihmisen lainanottoinnokkuuteen.

– Pohjoisena kasvukeskuksena Oulussa on melko suuria asuntolainoja. Lisäksi Oulussa on vilkkaat sijoitusasuntomarkkinat ja niiden osalta kehitys on positiivista, kertoo Aktian Oulun myyntijohtaja Kari Paloniemi.

– Korkojen nousu ei näy vielä Oulussa asuntolainojen kysynnässä, vaan päinvastoin kysyntä on jopa kasvanut ja asuntolainahakemuksia tulee ennätystahtiin erityisesti verkon kautta. Myös korkojen nousuun on täällä varauduttu melko hyvin, sillä tällä hetkellä jopa 60 prosenttiin asuntolainoista otetaan korkosuojaus, Paloniemi kommentoi.

Oulussa asuntojen hinnat ovat joillakin alueilla nousseet, mutta kokonaisuudessaan trendi on ollut jopa laskeva.

– Korkojen noustessa tärkeää on, että asuntovelalliset tuntevat oman taloutensa. Yleisin asuntolainan lyhennystapa on annuiteetti 20–25 vuoden maksuajalla, ja tässä mallissa korkojen nousu näkyy myös kuukausittain maksettavassa summassa, neuvoo Paloniemi.

Maltillinen käänne

Aktian uusimman ennusteen ja pääekonomisti Heidi Schaumanin mukaan suomalaisille asuntovelallisille korkojen nousu näkyy vuoden 2019 syksyllä, kun 12 kuukauden euriborin arvioidaan nousevan plussalle ja Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan korkoa. Pitkään nollakorkojen maailmassa eläneitä asuntovelallisia tämä voi säikäyttää, mutta Schauman muistuttaa, että kyse on maltillisesta käänteestä.

– Korkojen nousussa ei ole näillä näkymin odotettavissa mitään äkillistä käännettä, vaan puhumme 0,5–1 prosenttiyksikön noususta lähivuosina. Toisaalta tällä hetkellä maailmantaloudessa on monia epävarmuustekijöitä, ja siksi varautuminen heilahteluihin ja muutoksiin kannattaa, Schauman sanoo.

– Korkojen nousu ei näy vielä suomalaisten halussa ottaa asuntolainoja. Asuntokauppa käy yhä ja asuntojen hinnat noudattavatkin viime aikojen trendiä, jossa pääkaupunkiseudun ja kasvukeskuksien hinnat nousevat, mutta syrjäisempien seutujen asuntojen hinnat laskevat, hän jatkaa.

Suomen kasvukeskusten asuntojen hintakehityksessä on eroja. Tampereella asuntojen ovat nousseet viimeisen puolen vuoden aikaan jopa kuusi prosenttia, kun taas Turussa hintakehitys on ollut nousevaa, mutta maltillisempaa.

