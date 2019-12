Aiotko ilotulittaa tänä vuonna vuoden vaihtuessa? Muistathan nämä asiat, ettet riko lakia

Lainsäädäntö suo kansalaisille mahdollisuuden ilotulittaa vuodenvaihteessa klo 18–02 ilman pelastusviranomaisille tehtävää ilmoitusta. Muina aikoina ilotulittamisesta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisille.

Ilotulitusnäytökseen on aina haettava lupa poliisilta. Pelastusviranomainen voi kuitenkin omalla päätöksellään rajoittaa ilotulittamista.

Mitä muuta laki määrää ilotulittamisesta, Oulu–Koillismaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas?

– Lain mukaan ilotulitteita saa hankkia vain täysi-ikäinen henkilö, samoin ilotulitteiden hallussapitäjän täytyy olla täysi-ikäinen. Käytännössä lähdetään siitä, että tuotteita on käytettävä niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Suojalasien käyttö on myös lakisääteinen vaatimus: sen, joka sytyttää ilotulitteen, on käytettävä suojalaseja.

Ovatko määräykset ilotulittamisesta samat kaikkialla, niin kaupungeissa, kuntakeskuksissa, maaseudulla kuin erämaassa?

– Pelastusviranomainen voi rajoittaa ilotulitteiden käyttöä tietyillä alueilla, jos siitä voi aiheutua vaaraa. Meillä Oulu–Koillismaalla sellaista kieltoa ei ole tehty.

– Oulussa asiasta on pari kertaa pidetty palaveria yhdessä poliisin, kaupungin, Oulun Liikekeskus ry:n ja vartiointiliikkeiden edustajien kanssa, mutta arvio on ollut, ettei ole tarvetta rajoittaa. Esimerkiksi onnettomuustaajuus ei ole ollut kaupungin keskustassa sellainen, että rajoitus olisi katsottu tarpeelliseksi.

Milloin on kysymys ilotulitusnäytöksestä, milloin yksityishenkilön omasta ilotulittamisesta uuden vuoden kunniaksi?

– Jos tapahtumaa on markkinoitu ilotulituksella missä tahansa mediassa ja sinne on vapaa pääsy, niin silloin on aina kysymys ilotulitusnäytöksestä.

– Muuten vuodenvaihteessa ei ole juuri rajattu, kuinka paljon ilotulitteita yksityishenkilö käyttää. Joitakin rajoja on siitä, kuinka paljon kotona saa olla pyroteknisiä tuotteita, mutta raja on tosi iso.

Minkälaisiin asioihin poliisi on joutunut puuttumaan uuden vuoden ilotulittamisessa, komisario Mika Lauri Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksesta?

– Käytännössä nykyisin suurin asia on, kenen hallussa ilotulitteet ovat. Niitähän ei saa hallussapitää alle 18-vuotias. Alaikäisten hallussa olevista ilotulitteista ei juuri tule ilmoituksia, vaan niitä tulee ilmi poliisin omassa valvonnan kautta, mitä partiot muilta töiltä ehtivät näkemään. He puuttuvat asiaan sitten, samaan tapaan kuin jos alaikäisellä on olutta hallussaan.

– Toinen on ilotulittamisen aikarajasta poikkeaminen, aloitetaan ennakolta ja lopetetaan liian myöhään, siitä tulee eniten ilmoituksia. Sitten jos joku omalla toiminnallaan aiheuttaa toiselle ihmisille vaaraa ilotulitteilla.

Millaisia seuraamuksia näistä tavanomaisimmista rikkeistä voi tulla?

– Alaikäisen luvattomasta ilotulitteiden hallussapidosta tulee menettämisseuraamus eli ilotulite otetaan poliisin haltuun. Sakon siitä voi saada, riippuen tilanteesta ja määrästä, se on partion harkinnassa. Samoin jos päihtyneenä aiheuttaa ilotulitteilla vaaraa tai rikkoo aikarajoja.

Kuinka paljon ilotulittamisrikkeet työllistävät poliisia?

– Ilotulittaminen työllistää poliisia ilmoituksina, mutta uuden vuoden yö on muutenkin poliisilla vuoden vilkkaimpia, niin tehtäviä täytyy priorisoida. Jos yksittäinen paukaus kuuluu jossain alueella väärään aikaan, ei siihen ensimmäisenä tartuta. Eri asia, jos toiminta on jatkuvaa ja pitkäkestoista, niin poliisi tietenkin puuttuu. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat tehtävät menevät priorisoinnissa aina edelle kaikesta.