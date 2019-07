Ainutlaatuinen vapaus ja lasisauna merenrannalla – kiinalaiset tutustuvat Oulussa erilaiseen opiskelukulttuuriin

11 kiinalaista on opiskellut kuluvalla viikolla yritystaloutta Oulussa. Ensin ponnisteltiin viikko Aalto-yliopistossa, ja Oulussakin opinnot jatkuvat iltakuuteen. Bisneselämää on tuotu lähelle muun muassa ideoimalla startupeja, mutta erityisesti opiskelijat tulevat muistamaan valoisat kesäyöt.

Keskiviikkona opettaja Yanhong Xi takoi kurssilaisille sitä, että yritys aiheuttaa aluksi kuluja. Tarvitaan siis pääomaa.

– Nokia saisi lainaa, mutta lainaisiko pankki rahaa sinulle, hän kysyy kurssilaisilta Oulun yliopistolla.

Louix Lu arvelee, että kenestä vain voi tulla yrittäjä, kunhan on idea.

– Sitä varten ei tarvitse treenata.

Opiskelukulttuuria sen sijaan on pitänyt harjoitella. Lusta oli aluksi vaikea sopeutua siihen, ettei ohjeita tarjota valmiina.

– Suomessa opiskelijat tekevät työn. Kiinassa opettajat luennoivat ja opastavat, ja on seurattava askel askeleelta. Täällä annetaan aihe, mutta miten siihen tutustutaan, riippuu sinusta. Täällä on ainutlaatuinen vapaus. Aluksi olin hukassa, en tiennyt, miten toimia tehokkaasti. En sanoisi, että tämä on ehdottomasti parempi tapa. Joissakin tehtävissä tarvitaan vinkkejä.

Lu on vasta päättänyt soveltavan kielitieteen opinnot Shanghaissa. Hän on matkaillut Kanadassa ja Tukholmassa sekä opiskellut lukukauden Kölnissä. Nyt hän suunnittelee lisäopintoja. Mielessä olisi rahoitusala.

– Moni vaihtaa alaa. Poikkitieteellisyys avaa horisonttia.

Lu katselee mäntymetsikköä yliopiston terassilla.

– Rakastan tätä. Luonto on niin kivaa. Olen elänyt suurkaupungissa. Siellä on kiireistä, huono ilma. No, tietysti nyt on kesä. Ehkä talvella ei ole niin mukavaa. Mutta tämä tasapaino! Kiinassa kaikki pyörii työn ja kilpailun ympärillä. Täällä on rentoa, voi irrottautua.

Lasisauna merenrannalle

Kesäinen Oulu on hurmannut myös Suzy Songin. Hän on vasta aloittanut kansainvälisen talouden opinnot Guanzhoussa ja vierailee ensi kertaa Euroopassa.

– Täällä on hiljaista ja monilla on pyörä. Täällä ollaan vapaita ja onnellisia, Song sanoo.

Paikallisten ystävällisyys ja puheliaisuus on yllättänyt hänet.

– He puhuvat vieraille ja näyttävät paikkoja, kuten merenrannan, missä ihmiset uivat.

Sekin on ihmeellistä, että liikuntaa voi harrastaa ulkona eikä vain salilla.

Oikeastaan Song halusi Yhdysvaltoihin, mutta vanhemmat olivat huolissaan suurvaltojen kauppasodasta.

– Suomessa on turvallista.

Lisäbonuksena tuli valoisuus. Songin mukaan Kiinassa on pimeää kuudesta alkaen.

Kokemuksista pulpahti yritysideakin.

– Aurinko, kesä ja meri, Song listaa.

– Siitä tulee auringonottopaikka, merenrantabisnes, joka yhdistää nämä kolme hienoa asiaa, Lu kertoo.

Hän oli sattunut Helsingissä klubille, jossa oli vain pari ihmistä. Jos kaikki kerran viihtyvät kesällä rannalla, ja valoa riittää yötä myöten, miksei järjestetä kunnon juhlia?

– Lisäksi haluamme sinne lasisaunan.

Hohot Consulting Oy on tuonut tänä kesänä Ouluun yhteensä 31 kiinalaisopiskelijaa.

– Ulkomaankokemus luetaan ansioksi, kertoo koulutusyrittäjä Zara Kukkamaa.

18 päivän kuluessa vieraillaan myös Rovaniemellä ja Tallinnassa.