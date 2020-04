Ainolanpuiston Sahasaari avataan toukokuun alussa – saareen kaavaillaan loppukesäksi konttiravintolaa, mikäli koronatilanne sen sallii

Ainolanpuistossa Pohjois-Pohjanmaan museon ja Voimalan välissä sijaitseva Sahasaari avataan yleiselle kululle toukokuun alussa. Tällä viikolla Oulun Infra karsii saarta reunustavaa puustoa ja poistaa maakasoja alueelta.

Sahasaari on asemakaavassa tonttialuetta. Alueelle olevat vanhat rakennukset on tarkoitus myydä asemakaavan mukaiseen käyttöön ja Sahasaaren tontit vuokrata. Rakennukset myydään kunnostettavaksi. Saareen on kaavailtu väliaikaista konttiravintolaa, mikäli koronatilanne loppukesästä sen sallii.

Vuonna 2011 voimaan tulleessa asemakaavassa Sahasaari on palvelurakennusten korttelialuetta. Tuolloin alueelle on kaavailtu taide- ja käsityökorttelia. Sahasaaren tuleva käyttö voi olla yhteydessä kulttuuriin ja matkailuun.

Sahasaareen on mahdollista toteuttaa pienimuotoista uudis- ja lisärakentamista tukemaan muuta alueella tapahtuvaa toimintaa. Asemakaavan mukaisesti jatkossakin varmistetaan yleinen jalankulku ja pyöräily tonttialueilla.