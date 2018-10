Äimäraution hevosreiteille halutaan opasteet ja reitit vain hevoskäyttöön – nyt siellä kulkee myös mopoilijoita, pyöräilijöitä ja kävelijöitä

Suomenhevonen Viespatar sai perjantaiaamuna tärkeä kyyditettävän, kun rattaille istui tekninen isännöitsijä Sakari Kela Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.



Aamun ohjelmassa oli kiertää Äimäraution hevosurheilukeskuksen eteläpuolisen rannan hevosreitit ja tutkailla niiden varrella olevia ja reiteille johtavia opasteita ja liikennemerkkejä.



Katselmuksen taustalla on alueen hevosharrastajien huoli reiteille kuulumattomasta liikenteestä, joka häiritsee hevosten liikuttajia.



– Mopoilijoita, maastopyöräilijöitä, kävelijöitä, hevosharrastaja Kirsi Luttinen luettelee reitillä kohdattuja kulkijoita.



Puolenkymmentä vuotta sitten valmistunut noin viiden kilometrin reitistö on kuitenkin tarkoitettu vain hevosille. Hevosten ja muiden kulkijoiden äkilliset kohtaamiset eivät ole ongelmallisia vain säikähtävälle hevoselle ja sen ratsastajalle.



– On esimerkiksi hevosia, jotka säikähtäessään potkivat sivulle, ja se voi olla ohittajallekin vaarallista, Luttinen korostaa.