Oulun äänestyspaikoilla ei ole ollut eurovaalipäivänä jonoja toisin kuin kuukauden takaisissa eduskuntavaaleissa.

Kastellin monitoimitalolle virtasi äänestäjiä sunnuntai-iltapäivänä tasaisesti, mutta rauhalliseen tahtiin ja melko harvakseltaan.

Värtön äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja Mono Kuoppala sanoo, että hetkittäin on ollut vilkastakin mutta enimmäkseen hiljaista.

– Ei lähellekään samanlaista ryntäystä kuin kuukausi sitten eduskuntavaaleissa.

Kastellissa on kuitenkin hänen mukaansa käynyt paljon nuoria äänestämässä. Äänestysprosentin hän uskoo nousevan alueella yli 40 prosenttiin.

– Varmaankin kansalaisvelvollisuus. Aina on tapana käydä äänestämässä, vastaavat Else Saarikoski ja Minna Salonen kysymykseen, mikä sai heidät tulemaan äänestämään. He lenkkeilivät monitoimitaloon Värtöstä lastensa Lara Saarikosken ja Max Salosen kanssa.

Saarikosken mielestä europarlamenttivaalitkin ovat tärkeät, koska EU:ssa tehdään kaikkia koskettavia isoja päätöksiä.

– Muutama nimi on mielessä, ja heistä pitää tehdä vasta kopissa se valinta, hän sanoo.

Myös Kastellissa äänestäneelle Kaarina Blomsterille valinta oli suhteellisen helppo tehdä.

– Euroopan unionin asiat ovat tärkeitä, ja olen äänestänyt aina myös eurovaaleissa. Eivät parlamenttiin valitut ihan turhan panteiksi sinne lähde, vaan äänestämisellä on merkitystä.

Heikkilänkankaalta Madekosken koululle äänestämään tullut Hanna Ikonen sanoo äänestäneensä kaikissa vaaleissa, joissa on saanut äänestää. Myös eurovaaleissa äänestäminen on hänen mielestään kansalaisvelvollisuus.

– Valitsin ehdokkaani ja juuri autossa tarkistin vielä numeron. Valinta oli helppo, mielestäni helpompi kuin muissa vaaleissa, koska vaalit ovat valtakunnalliset. Euroopassa päätetään asioista, jotka vaikuttavat tänne Suomeen. Itselleni ilmastoasiat ovat tärkeitä, koska minulla on näitä pieniä lapsia, Viisivuotiaan Auran ja kaksivuotiaan Kostin kanssa äänestämään tullut Ikonen sanoo.

Madekosken äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan Vesa Huittisen mukaan alueen asukkaat ovat melko aktiivisia äänestäjiä myös eurovaaleissa.

– Täällä on aina ollut hyvä äänestysprosentti kaikissa vaaleissa. Viime eurovaaleissa se oli 43,5 prosenttia eli jonkin verran keskimääräistä korkeampi, hän sanoo.