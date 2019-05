Aamusta alkaen Isokatua ja Kirkkokatua saa ajaa Heinäpään päässä kahteen suuntaan – myös risteykset muuttuvat tasa-arvoisiksi

Tätä toistuvasti esitettyä väitettä "eihän siinä mahdu ajamaan" olen ihmetellyt pitkään. Miten niin ei mahdu ja miksi? Tähänkin asti siinä on ollut kaksi kaistaa ja molemmin puolin pysäköinti. Hyvin on mahtunut, jos vaan älyää ajaa omalla kaistallaan. Mikä tässä nyt on niin vaikeaa?