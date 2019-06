Aamuisin Oulun toria hallitsee kahvioiden vakioväki, joiden jutuissa liikkuvat suuret ravilegendat ja Toto-voitot

Kahville tullaan jo silloin, kun torikojuja vasta pystytetään.

Aamuyhdeksältä Oulun torilla on seesteisen rauhallista. Erään torikahvilan pöydästä kuuluu iloista puheensorinaa, joka välillä katkeaa naurunremakkaan.

– Ravipelaajia, onnellisia ravivoittajia Heinäpäästä! Olemme Heinäpään poikia, joukosta esittäydytään.

Pöytään on kerääntynyt kuusi miestä nauttimaan vispikermakahvista ja sokeripullasta. Heidän keskusteluissaan välähtelevät suuret puheet ravipelien voitoista ja ohjastajalegenda Jorma Kontiosta.

– Jos juoksussa legenda on Usain Bolt, niin täällä Suomessa raviurheilussa se on Jorma Kontio.

Perjantaiaamuna suunnitellaan seuraavan päivän pelikohdetta, Kouvolan raveja. Toto-laput odottavat vieressä ja ovat lähellä tippua tuulen mukana maahan. Voittoja tulee välillä, mutta summista ei puhuta.

Mies Veikkauksen lierihatussa esittäytyy pyydettäessä Tuure Sankariksi. Hän kertoo tarinaa, jossa eräs nainen oli liittynyt uteliaana heidän voitonjuhliinsa ravipelin jälkeen. Hän oli pyytänyt päästä mukaan raviporukkaan, kun ei ollut niissä ennen ollut.

– Hän söi kakkua ja kysyi sitten, että kuinka paljon voitimme. Vastasimme, että kuusi euroa, josta 14 meni kakkuun. Siihen hän totesi, että ei taidakaan liittyä!

Katariina Rytkönen päättää ensimmäisen kesätyönsä hyvissä mielin ja aikoo sijoittaa palkan soittimiin. KUVA: Maiju Pohjanheimo

Torihotellin tullessa keskustelunaiheeksi miehet ovat hieman pettyneitä, sillä heidän mielestään rakennus olisi kaivattu lisä torille.

– Olisivat pyytäneet meidän seuralta avustusta. Oltaisiin peliyhtiönä voitu pikkusen avittaa, haravaa antaa. Siitä kuudesta eurosta osuus!

Välillä pöytään kävelee lisää ihmisiä ja kokoontuminen kasvaa entisestään.

– Suurvoittajat tulevat! Ne ovat sellaisia hämärämiehiä, kun ovat aurinkolasit päässä.

Pöydästä poistuttaessa väkimäärä on kasvanut yhdeksään.

Torikojuille alkaa aamun edetessä saapua aina enemmän asiakkaita.

– Säät ovat suotuisat ja ihmisillä hyvä mieli. Sekä asiakkailla että myyjällä! Paula Kauppinen-Suikki kommentoi.

Hän kertoo, että myyntiin on jo saatu suomalaista satoa: perunoita, porkkanoita, herneitä ja mansikoita. Kesän uutuus on hunajanauris.

Paula Kauppinen-Suikin mielestä kesissä torimyyjänä parasta on tuttujen ja turistien tapaaminen: asiakkaiden kanssa jutteleminen. KUVA: Maiju Pohjanheimo

45 kesää torimyyjänä viettänyt Kauppinen-Suikki kertoo, että torille tullaan edelleen mieluusti. Työ kulkee veressä, sillä hän itse on toisen polven torimyyjä ja hänen pojastaan tulee hänen seuraajansa.

– Tämä on sellainen elämäntapa.

Katariina Rytkönen on puolestaan ensimmäisessä kesätyössään yhdessä torinrannan kahviloista. On hänen viimeinen työpäivänsä.

– On mennyt hyvin! Välillä on ollut tylsempiä päiviä, mutta silloin on ollut tekemistä, kun on ollut lämmintä.

Kiirettä on todennäköisesti luvassa, sillä aurinko paistaa ja lämpömittarien asteet kohoavat kohti hellelukemia.

Rytkönen kertoo käyttävänsä kesäpestistään saamansa palkan soittimiin. Hän soittaa sähkökitaraa ja lukio-opinnot Madetojan musiikkilukiossa alkavat syksyllä.

Ensin tulee silti loma, jonka ensimmäistä iltaa hän aikoo viettää kuten moni muukin: rentoutuen ystävien kanssa.