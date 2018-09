94 betonisiltaa tutkittiin Suomessa – vain Oulu-Kemi radalla sijaitseva Kuivajoentien alikulkusilta ei täyttänyt vaatimuksia

Silloissa ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden takia Liikennevirasto teetti lisätutkimuksia 94 betonisillalle kesällä 2017. Vain Kuivajoentien alikulkusilta Iissä Oulu-Kemi radalla ei täyttänyt lujuusvaatimuksia.

Kuivajoen alikulkusilta on valettu vuonna 2016, ratasilta on teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta. Sen kohdalla rataliikenteen suurin akselipaino on tällä hetkellä 22,5 tonnia. Silta on suunniteltu 35 tonnin akselipainolle.

Yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta kertoo, ettei Kuivajoentien alikulkusillan osalta ole turvallisuusriskiä.

– Mutta tarkempi selvitys kantavuuden alenemasta tullaan tekemään.

Vuosina 2005-2016 rakennettuja siltoja tutkittiin 94 eri puolilta Suomea. Rautatiesiltoja oli mukana 32 ja alueellisesti ne painottuvat Länsi- ja Etelä-Suomeen. Tiesiltoja tutkittiin 62 ja ne jakaantuivat ympäri Suomea.

Liikennevirastot teettämissä tutkimuksissa mitattiin sekä lujuutta että ilmamääriä. Tuloksista voidaan päätellä, että ylimääräinen ilma alentaa lujuutta.

– Kohonneita ilmamääriä oli useammassa sillassa. Lujuusmarginaalit ovat korkean ilmamäärän silloissa olleet kuitenkin niin isoja, että lujuus täyttää silti vaatimuksen, tätä yhtä siltaa lukuun ottamatta.

Kemijärven rautatiesilta toi ongelmat esiin

– Ongelmat tulivat esiin Kemijärvellä Kostamontien alikulkusillan uusimisen yhteydessä vuonna 2016, joten käymme läpi vielä kymmenkunta vuonna 2016 rakennettua siltaa laadunvarmistusmielessä, Torkkeli kertoo.

Kemijärven rautatiesillalla ja myös Turun yliopistollisen sairaalan työmaalla havaittiin vuonna 2016, että käytetty betoni ei ollut tarpeeksi lujaa.

Liikenneviraston aiemmin teettämässä tutkimuksessa löydettyjä ongelmasiltoja tutkitaan lisää.

Havaitut betoniongelmat ovat käynnistäneet Liikenneviraston mukaan alalla useita muutoksia. Laatuaineistojen, lujuuden osoittamisen ja dokumentoinnin vaatimuksiin on tehty tarkennuksia, myös ohjeistukset ovat täsmentyneet.