9-vuotias erityislapsi kateissa Oulussa – lähti Talvikankaalta turkoosilla Jopolla

Väestönkasvun hurja tahti on ollut Kempeleessä on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. Alue- ja kaupunkikehityksen asiantuntija Timo Aron Twitterissä julkaisemasta kartasta käy ilmi, että Kempele on suomen kunnista myös pitkällä aikavälillä ylivoimainen ykkönen suhteellisen väestönkasvun osalta.