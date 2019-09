60 vuotta täyttävä PPSHP:n johtajaylilääkäri seuraa sairaalamaailman muutosta aitiopaikalta – lääkäreiden hakujärjestelmä toi uuden huolenaiheen

PPSHP:n johtajaylilääkäri uskoo uudenlaisiin kumppanuuksiin terveydenhuollossa.

Kun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen tuli Oulun yliopistoon lääketiedettä opiskelemaan vuonna 1978, oli Oulun yliopistollinen sairaala uusi ja hieno.

Korpelaista huvittaa hieman, että samaa tahtia kuin hänen ihonsa on rypistynyt myös työpaikan seinät ovat rapautuneet.

OYS:ssa on tiloja, joissa työntekijöillä ja potilailla ei ole enää hyvä olla. Uuden sairaalan rakentaminen on aloitettu, mutta kestää vuosia, ennen kuin OYS on kokonaan uudistettu.

Yliopistollisena sairaalana OYS on Korpelaisen mukaan houkutteleva vaihtoehto tieteellisesti suuntautuneille kovan tason osaajille. Yliopistosairaalat kilpailevat huippuosaajista keskenään. Perusterveydenhuollossa julkinen sektori kilpailee enemmän työntekijöistä yksityissektorin kanssa.

– Uskon, että jatkossa tarvitsemme uudenlaisia kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Sellaisia, joissa kumppanuus on syvempää ja pitkäjänteisempää. Yksityissektorilla on sellaista osaamista, ketteryyttä ja joustavuutta, josta julkisella sektorilla on opittavaa.

KUVA: Jarmo Kontiainen

Korpelainen painottaa, ettei OYS tuudittaudu vetovoimaansa.

– On huolehdittava siitä, että meillä on tarjota työntekijöille sellaiset työolosuhteet, että OYS:iin myös tulevaisuudessa riittää hoitajia ja lääkäreitä.

Lääketiedettä opiskelemaan pyrkivien uudistettu hakujärjestelmä on aiheuttanut uuden huolenaiheen. Kaikkiin Suomen viiteen lääketieteelliseen tiedekuntaan haetaan yhteishaulla, hakijat pannaan paremmuusjärjestykseen ja opiskelupaikat jaetaan sen mukaan.

– Nykyisin 70 prosenttia meidän opiskelijoista tulee muualta kuin Pohjois-Suomesta, kun ennen suhde oli toisin päin. Korpelainen kertoo.

Hän pelkää, että kun entistä harvempi lääkäri on lähtöisin pohjoisesta, on entistä vaikeampaa saada lääkäreitä jäämään töihin Pohjois-Suomeen.

Korpelaisesta tuli PPSHP:n hallintoylilääkäri vuonna 2005 ja johtajaylilääkärinä hän on työskennellyt kohta kaksi vuotta.

Sitä ennen hän ehti tehdä hoitavan lääkärin työtä neurologia ja kuntoutus erikoistumisalueinaan parikymmentä vuotta. Kun sairaanhoitopiirin hallintoon tuli sijaisuus, hän halusi kokeilla, tykästyi ja jäi sille tielle.

Kun Korpelainen katsoo sairaalamaailmaa taaksepäin, digitalisoituminen on suurin muutos. Se taas on osa kiihkeärytmistä muutosta, jota sairaalamaailmassa on eletty kohta parikymmentä vuotta.

Nyt sairaala elää jo mobiilimaailmassa, potilaskertomukset pystyy lukemaan ja monia työtehtäviä hoitamaan älypuhelimilla.