2000 uutta opiskelijaa aloittaa opintonsa Oulun yliopistossa elämänsuunnittelulla – taustalla uusi menetelmä

Syyskuun 6. päivänä perjantaina noin 2000 aloittavaa opiskelijaa käy läpi niin sanotun Self-Hackin Oulun yliopistolla.

Self-Hack on Tampereella kehitetty elämänsuunnitelmamenetelmä, joka perustuu itsensä tuntemiselle ja sen tarkoitus on auttaa ihmisiä hahmottamaan mitä he haluavat elämältä.

Tämän lisäksi opiskelijat oppivat konkreettisia tapoja saavuttaa nämä tavoitteet.

Oulun yliopiston Self-Hack on suunniteltu siten, että sen käytyään opiskelijoiden on helpompi luoda itselleen toimiva opintosuunnitelma ja nähdä useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia valmistumisen jälkeen.

Metodia on kehittäny tamperelainen järjestö Creativity Squads. Self-Hackia on kehitetty vuodesta 2017 saakka, ja se perustuu osittain Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin.

Tavallisesti Self-Hack kestää 1,5 päivää, mutta siitä muokattiin yhden päivän versio Oulun yliopiston orientaatioviikkoa varten.