18 sairaansijaa ja kätilön tehtäviä siirtyy OYSin naistentautien osastolta muille osastoille – "Tämä ei ole missään nimessä katastrofi"

Oulun yliopistollisen sairaalan naistentautien osastolta siirtyy 18 sairaansijaa muiden osastojen käyttöön. Asiasta kertoo synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualuejohtaja Eila Suvanto. Naistentautien osasto luovuttaa tilat 20. joulukuuta.

Osastolla on ollut 83 sairaansijaa, joten niitä jää jäljelle 65.

– Syntyneiden määrä on vähentynyt seitsemän vuoden aikana noin 20 prosenttia, joten emme tarvitse vuodeosastolla enää paikkoja yhtä paljon kuin ennen. Samaan aikaan kun meillä on sairaansijoja vajaalla käytöllä, muualla on potilaita ylipaikoilla. Kukaan ei halua omaistaan käytäväpaikalla, Suvanto perustelee.

– Sitä en voi kommentoida enkä tiedäkään, mille osastoille meiltä poistuvat sairaansijat siirtyvät.

Naistentautien osastolla on viimeisen kahden vuoden aikan hoidettu potilaita muiltakin osastoilta, kuten gastrokirurgian potilaita ja sädehoidossa olevia, Suvanto kertoo.

OYSin naistentautien osaston toiminnan muutoksista käydään yhteistoimintaneuvotteluja. Neuvotteluilla ei pyritä rahallisiin säästöihin.

– Yt-neuvottelujen tavoitteena ei ole missään nimessä henkilöstövähennykset, Suvanto painottaa.

Osaston vaihtoon löytyi halukkaita

Tulossa on muutoksia naistentautuen osaston työntekijöiden tehtäviin. Kätilön tehtäviä on Suvannon mukaan siirtymässä muille osastoille.

– Kuka siirtyy mihinkin, sitä selvitämme parhaillaan. Missä kunkin osaaminen tulisi käytettyä, Suvanto sanoo.

Myös muutosten aikataulua selvitetään parhaillaan. Suvanto arvelee, että muutokset tapahtuvat todennäköisesti vuodenvaihteen tienoilla.

Selvityksessä ovat myös eläköitymiset ja perhevapaiden pitäjät.

– On oletettavaa, että saamme sijoitettua työntekijät niin, etteivät työt lopu keneltäkään, Suvanto toteaa.

Osastolla on tehty henkilökunnan osaamisen kartoituskysely, jossa jokainen on saanut kertoa, missä haluaisi tehdä töitä.

– Lähdemme siltä pohjalta, onko joku, joka haluaa vaihtaa. Heitä löytyi mukavasti. Nyt käymme keskusteluja heidän kanssaan. Tämä ei ole missään nimessä katastrofi, Suvanto sanoo.

– Synnytysten väheneminen sen sijaan on katastrofi.

Synnytysten määrä näyttäisi Suvannon mukaan kuitenkin pysyvän tänä vuonna samoissa lukemissa kuin se oli viime vuonna, jolloin synnytyksiä oli noin 3 350.