13-vuotiaan oululaistytön raiskauksesta ja hyväksikäytöstä neljä vuotta vankeutta

Oulun käräjäoikeus on antanut ensimmäisen tuomionsa Oulussa viime vuonna paljastuneesta laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta.



Se on tuominnut Rahmani Gheibalin neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.



Käräjäoikeuden mukaan Rahmani oli 13-vuotiaan tytön kanssa sukupuoliyhteydessä ja teki hänelle seksuaalisia tekoja, jotka olivat omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Osapuolet olivat tavanneet, tutustuneet ja pitäneet yhteyttä Facebookissa, Instagramissa, WhatsAppissa, minkä lisäksi he tapasivat joitakin kertoja.



Rikokset tapahtuivat huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana viime vuonna yksityisasunnossa Oulussa.



Käräjäoikeus määräsi, että tuomitun pitää maksaa tytölle vahingonkorvauksia yhteensä 22 000 euroa. Lisäksi hänen pitää maksaa tämän oikeuskuluja noin 7800 euron edestä.

Tuomitun omat, noin 17 000 euron suuruiset oikeuskulut maksetaan valtion varoista tuomitun taloudellisen tilanteen vuoksi.



Gheibali määrättiin pidettäväksi edelleen vangittuna.



Käräjäoikeus kertoo ratkaisustaan julkisella selosteella. Se on määrännyt oikeudenkäyntiasiakirjat ja alaikäisen uhrin sekä hänen huoltajiensa henkilöllisyyden salassapidettäväksi 60 vuoden ajaksi.



Käräjäoikeus ratkaisi asian kahden käräjätuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Tuomio on yksimielinen.



Seksuaalirikoskokonaisuudessa on Gheibalin lisäksi syytettynä seitsemän muuta ulkomaalaistaustaista miestä, joita syytetään samaan tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista. Seitsemän muun miehen tuomiot annetaan Oulun käräjäoikeudesta sitä mukaa, kun tuomioistuin ehtii käsitellä heitä vastaan nostettuja syytteitä. Viimeisen vyyhden oikeudenkäynnin on määrä alkaa heinäkuun alkupäivinä.



Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli viime vuoden aikana kaikkiaan 123 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 132.