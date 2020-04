Yrityksestä huolimatta Venäjä jää suureksi tuntemattomaksi – radiodokumentti ei lunasta lupaustaan, vaan hajoaa sirpaleiseksi kollaasiksi

Venäjä on suuri, siellä on ainakin 500 erilaista kulttuuria ja elämäntapaa. Ville Haapasalon reissut olivat pienet hipaisut Venäjään. Oikeastaan nauratti, kun häntä ei päästetty sinne, missä me eri alojen asiantuntijat teimme työtämme.

Venäjää ei tarvitse yrittää ymmärtää ja pitää muistaa, että Moskova ei ole koko Venäjä ja Vladimir Putin tekee maataan koskevia päätöksiä vain pieneltä osin. Hän on johtaja, joka antaa alueiden johtajien johtaa alueitaan oman alueensa asiantuntijoina.