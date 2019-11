Yösyöttö-elokuvasta tutut Petteri Summanen ja Marja Salo palaavat entisiin rooleihinsa, mutta aivan eri tilanteeseen

Juuri ensi-iltaan tulleessa Tarhapäivässä kipeitä ja koskettavia asioita tasapainotetaan komedian keinoin.

Eve Hietamiehen romaaniin pohjautunut Yösyöttö oli toiseksi katsotuin kotimainen elokuva vuonna 2018, joten oli ymmärrettävää, että tuotantoyhtiö Solar Films halusi filmata myös kirjatrilogian toisen osan Tarhapäivän.

Yösyötössä yksinhuoltajaisäksi jäävää Antti Pasasta näytellyt Petteri Summanen teki oman päätöksensä jatko-osaan lähtemisestä käsikirjoituksen perusteella.

Kun ohjaajaksi pestattu Tiina Lymi alkoi dramatisoida Hietamiehen kirjaa, hänellä vaikutti olevan kunnianhimoinen ja omanlaisensa suunta tarinan elokuvallistamiseksi.

Summasta myös kiehtoi ajatus siitä, miten sitten tapahtuu, kun Pasanen on oppinut selviytymään ja pyörittämään arkea. Vaikka keskeiset henkilöt ovat samat, tilanne on tyystin eri.

– Pasanen on kasvattanut itselleen rutiinit. Selvästi näkee, että hän on jumahtanut ja jämähtänyt. Poika on kasvanut pikkuhiljaa, ja Pasanen tulee koko ajan vähän takamatkasta. Hän on vähän ulkopuolella omasta elämästään, ja sen takia hän on unohtanut tärkeitä asioita, kuten oman elämän sosiaaliset puolet, Summanen sanoo.

– Sitten kun lävähtää iso uutinen, Pasasella ei ole minkäänlaisia valmiuksia reagoida siihen kypsästi.

"Kyllä Pasanen kestää"

Tyylillisesti Tarhapäivä ei poikkea kovin radikaalisti Marja Pyykön ohjaamasta Yösyötöstä. Kummassakin elokuvassa koskettavia ja kipeitä aineksia tasapainotetaan komedian keinoin.

– Tarhapäivässähän on ikään kuin vapauttavia hauskoja kohtauksia, joissa Pasanen tulee päätyneeksi tilanteisiin, joissa hän osoittaa sen inhimillisen puolen, mikä meissä kaikissa on tunnistettavissa, kun homma alkaa lipsua tai ei pysy käsissä, Summanen selvittää.

– Toisaalta Tertun ja Ennin tragedia sekä Paavon ja hänen äitinsä suhde ovat tosi kipeitä juttuja, mutta niitä ei ole kevennetty, häivytetty eikä karnevalisoitu. Ne tuntuvat siellä hyvin voimakkaasti.

Vaikka Pasasen eteen ilmaantuu koko ajan uusia takaiskuja, pohjimmiltaan hänen elämässään on kaikki ihan hyvin.

– Lähtökohta ei ole niin lohduton kuin jos olisi yksihuoltajaäiti, joka sairastaa, jolla ei ole varaa lääkkeisiin eikä lapsen harrastuksiin, ja jolla ei ole sidosryhmiä eikä mitään apua, Summanen toteaa.

Summanen varttui itsekin yksinhuoltajaisän poikana Rovaniemen maalaiskunnassa ja Rovaniemellä, mutta hänen kohdallaan kaikki sujui hyvin. Isä hallitsi talousaskareet ja opetti, kuinka arki toimii.

– Minusta on hauska katsoa Pasasta, joka on tavallaan kömpelö ja vähän urautunut, vaikka hänellä olisi mahdollisuus elää yksinhuoltajuutta miten tahansa. Hän on itse leikannut kaikki sosiaaliset suhteet ja tehnyt itse ne valinnat, että hän ei ole kahteen vuoteen saanut naista, Summanen summaa.

– Sen takia minusta on armollista, että tämä kaikki tapahtuu Pasaselle, joka kestää aika paljon. Onhan hän pinteessä, jänteessä ja stressissä, mutta kyllä Pasanen kestää. Hän löytää konstit ja oikoo vähän.

Ennin näyttelemisessä omat haasteensa

Marja Salo kertoo olleen helppoa palata Ennin rooliin, koska hahmo oli tuttu aiemmasta elokuvasta ja Hietamiehen kolmesta kirjasta. Näyttelemiseen toi kuitenkin oman haasteensa se, että Enni makaa ison osan elokuvasta sairaalassa.

– Koen olevani teatterinäyttelijä, ja olen tottunut näyttelemään Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Ja sitten yhtäkkiä näyttelen sairaalan sängyssä. Se on hirveän haastavaa, kun ei voi ilmaista muuten kuin silmän liikkeillä. Se tuntuu melkein eri työltä, Salo toteaa.

Tarhapäivä sai ensi-iltansa perjantaina 15. marraskuuta.