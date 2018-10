Ylen vastaava päätoimittaja puolustaa yleisön oikeutta tietää tapaus Louhimiehestä, perussuomalaiset hallintoneuvoston jäsenet vaativat toimittajalle potkuja

Ei sitten ketään muuta toimittajaa löytynyt, kuin se opintovapaalla ollut? Antakaa sen Louhimiehen jo olla. Kaveri on vedetty jo mukaan metoo-kampanjaankin, vaikka kukaan ei oe häntä syyttänyt seksuaalisesta ahdistelusta. Ongelmana on ollut johtamistyyli ja käyttäytyminen yleensä, joille hän on luvannut tehdä jo jotain. Nyt järjestetään sitten yleinen teilaus maailmanlaajuisesti. Ei taida olla ihan kohtuullista?