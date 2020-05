Yksin jätetty teinipoika joutuu pelinappulaksi – koskettava brittiläinen lastendraamasarja nostaa esiin yksinäisyyden ja rikkinäiset perhesuhteet

Osaan kesä- ja heinäkuun tapahtumista on myyty lippuja vielä pitkään sen jälkeen, kun hallitus linjasi, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa heinäkuun loppuun saakka. Pyrkimyksenä on hillitä koronaviruksen leviämistä. Linjauksesta ilmoitettiin 22. huhtikuuta.