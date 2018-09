Yhtenä iltana yleisö saa tanssia museossa Oulussa – tila mahdollistaa elektronisen musiikin rouheat soundit

Oulun taidemuseo muuttuu yhdeksi illaksi pienoisfestivaalipaikaksi, kun Tasku-näyttelytilassa on luvassa elektronista musiikkia ja valoshow'ta.

Oulun taidemuseon Tasku-näyttelytilassa on vielä seinillä Anni Kinnusen The Great Escape -näyttelyn valokuvia. Lattialla lojuu osittain purettuun näyttelyyn liittyviä kaapeleita.

– Lauantaina tähän laitetaan joko lava tai esiintyjät ovat lattian tasalla. Olisiko ihmisläheisempää, jos lavaa ei olisi, mallailee tapahtumatuottaja Uula Neitola tilaa katsomaan tulleelle Katja Iljanalle.

Katja Iljana, eli DJ Illyana, on yksi kolmesta ensi lauantaina Tasku-tilassa esiintyvästä artistista.

– En ole käynytkään katsomassa tätä näyttelyä, Iljana kertoo. Hän ehti paikalle kirjaimellisesti viime tipassa.

Uula Neitola on Museo- ja tiedekeskus Luupin historian ensimmäinen tapahtumatuottaja. Hän on ideoinut ja toteuttaa lauantaina järjestettävän elektronisen musiikin pienoisfestivaalin Tyhjän tilan tanssit.

Näyttelyvaihdon aika on otollinen festivaalin järjestämiselle. Tasku-tilaan jää kuitenkin tapahtuman ajaksi muisto Anni Kinnusen näyttelystä. Heti ovesta tultua on vastassa Sweet Nothing -installaatio, valkoinen ontto muovikuutio, joka täyttyy vesihöyryllä joka kahdeksas minuutti. Myös videoteos Hollow pyörii tapahtuman ajan.

– Tästä kuutiosta, jonka sisällä ei ole mitään, tuli festivaalin ilme ja inspiraatio. Harvoin museossa on tyhjää tilaa, sanoo Neitola.

Sitä, kuinka paljon ihmisiä Tasku-tilaan mahtuu, ei Neitola osaa sanoa, festivaalitapahtuma kun järjestetään siellä ensimmäistä kertaa. Akustiikaltaan Neitola ja Iljana arvelevat tilan mahdollistavan rouheat soundit.

– Tämä on kokeilu, jolla haluamme näyttää, että museot ovat kivoja paikkoja, jotka palvelevat erilaisia käyttäjiä. Pyrimme valjastamaan museot monipuolisesti käyttöön, näyttämään niiden potentiaalin, Neitola selittää.

– Joskus on ollut sääntö, että tanssiminen museotilassa on kielletty. Nyt kumoamme sen. Ja yhden illan ajaksi museo on K-18, kun yläkerrassa on anniskelua.

Luupin tapahtumatuottajan pesti on aivan uusi aluevaltaus. Neitolan tehtävänä on tuottaa hyvin erilaisia tapahtumia, jotka kuitenkin yleensä liittyvät jollain tavalla museon kakkoskerroksen Näytön paikka pohjoisessa piilaaksossa -näyttelyyn.

Festivaalin alkusysäys tuli Luupin yleisötyönjohtajalta Anna-Riikka Hirvoselta, joka toivoi museoon jotain kivaa ja uudenlaista tapahtumaa. Neitola keksi elektronisen musiikin ystävänä, että perinteinen Time Tunnel -tapahtuma pitää nyt sapattivuotta, eli olemassa oli yhden päivän festivaalin mentävä aukko: täytetään se.

– Pyrimme tekemään matalan kynnyksen tapahtuman, jossa teemme tutuksi sekä elektronisen musiikin genreä että museon monikäyttöisyyttä. Museoissa on liian vähän tansseja, toteaa Neitola.

Esiintyjiksi tapahtumaan tulevat Katja Iljanan lisäksi oululaiset Mikko Mäkitalo ja Cyril Awakens.

– Mäkitalon musiikki on pitkälle improvisaatiota, pehmeää ambientia ja karkeaa noisea erilaisine elementteineen. Cyril Awakens puolestaan tuo mukanaan myös valoshow'n ja videotykkejä, eli monitaiteellinen esitys on tulossa, kuvailee Neitola.

Katja Iljanaa Neitola oli kuullut aikaisemmin Time Tunnelissa. Osoittautui myös, että Iljana on museoesiintymisen konkari. Vuonna 2016 hän teki dj-keikan Pohjois-Pohjanmaan museon 120-vuotisjuhlissa.

– On aina hienoa sekä soittajille että yleisölle, jos klubimusiikkia viedään uusiin ympäristöihin, miettii Iljana.

Hän aikoo esittää illan aikana myös omaa musiikkiaan, jota on alkanut tehdä viime aikoina. Lauantaina kuultaneen myös Iljanan ensimmäinen kansainvälisellä kokoelmalevyllä julkaistu kappale Freebleed.

Tapahtumatuottaja Uula Neitola toivoo, ettei festivaali jää museossa ainutkertaiseksi.

– Haluamme ja pyrimme järjestämään yllätyksellisiä tapahtumia. Museoon on esimerkiksi tulossa joogaa Anni Rapinojan Luonnollisesti-näyttelyn yhteydessä, ja myös stand upia on tiedossa.