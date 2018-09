Yhdysvaltalainen näyttelijä ja 70-luvun seksisymboli Burt Reynolds on kuollut 82-vuotiaana

Yhdysvaltalainen näyttelijä Burt Reynolds on kuollut 82-vuotiaana sairaalassa Floridassa, kertoo tähden manageri Hollywood Reporter -lehdelle. Managerin mukaan Reynolds kuoli sydämenpysähdykseen, kertoo NBC.



Reynoldsin tunnetuimpia elokuvia olivat Syvä joki (1972), Luunmurskaajat (1974) ja Konna ja Koukku (1977). Hänen ensimmäinen elokuvaroolinsa oli vuonna 1961.



Reynolds oli mukana myös useissa televisiosarjoissa, joista varhaisimpia olivat lännensarja Gunsmoke ja rikossarja Hawk, joissa Reynolds esiintyi 1960-luvulla.



Reynoldsin kerrottiin olleen neuvotteluissa näyttelemisestä ohjaaja Quentin Tarantinon tulevassa elokuvassa Once Upon a Time In Hollywood, uutisoi Deadline-sivusto toukokuussa.



Elokuvien ja television ulkopuolella Reynolds kokeili siipiään myös ääninäyttelijänä videopelissä Grand Theft Auto: Vice City (2002). Ääninäyttelijänä Reynoldsin uran loppupuolen rooleihin kuului myös itsensä esittäminen television animaatiosarjassa Archer vuonna 2012.



Schwarzenegger: "Yksi sankareistani"



Reynoldsin poismenon on huomannut muun muassa toimintaelokuvien näyttelijä ja entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger.



– Burt Reynolds oli yksi sankareistani. Hän oli suunnannäyttäjä, joka osoitti miten urheilija muuttuu kovapalkkaiseksi näyttelijäksi. Hän inspiroi minua. Hänellä oli myös hieno huumorintaju. Ajatukseni ovat hänen perheensä kanssa, sanoo Schwarzenegger Twitterissä.



Elokuva- ja televisiorooliensa ohella Reynolds jäi lähtemättömästi yleisön mieleen vuonna 1972 julkaistusta Cosmopolitan-lehden alastonkuvasta, joka nosti Reynoldsin 70-luvun suurimpien seksisymbolien joukkoon.



BBC:n mukaan valokuva rikkoi aikoinaan vallitsevia seksuaalisuuden tabuja, sillä alastonkuvia oli lehdissä julkaistu siihen asti vain naisista.



Reynolds oli ennen kuolemaansa kärsinyt terveysongelmia useiden vuosien ajan. TMZ:n mukaan hänelle tehtiin sydänleikkaus vuonna 2010.