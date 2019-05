Italialainen Anna Farronato teki oululaisbändille jazz-sovituksia huippusuositusta Broadway-musikaalista. Minifestivaalin kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.

Italialainen vaihto-opiskelija Anna Farronatolla harjoittaa Oamkilla seitsenhenkistä kokoonpanoa, joka esittää setin Stephen Schwartzin huippusuositusta Broadway-musikaalista Wicked.

Konsertti on yksi yhdeksän keikan festivaalista, jonka Oulun ammattikorkeakoulun pop- ja jazz-musiikin opiskelijat tarjoavat nelipäiväisessä OamkFest-tapahtumassa.

Farronato on tehnyt jazz-sovitukset kaikkiin esitettäviin kappaleisiin.

– Olen aina pitänyt Wicked-musikaalin melodioista, mutta sovitukseni ovat täysin erilaisia kuin alkuperäisessä musikaalissa. Samaa on vain melodia, Farronato kertoo.

Hänen lisäkseen kokoonpanossa laulavat Niko Kuusela, Eveliina Kuusijärvi ja Eveliina Halme. Kitaristina on Pekka Sirola, basistina Ilkka Pokkinen ja rummuissa Mikko Kiiveri.

He esittävät kuusi Farronaton sovitusta. Kaksi kappaletta on sovitettu laulettavaksi neliäänisinä sovituksina. Muissa neljässä on laulusolistit, ja jokaiselle laulajalle on oma soolokappaleensa.

Laulajat aloittivat kappaleiden harjoittelun kaksi kuukautta sitten ja viime viikot on harjoiteltu koko bändin kanssa.

Farronato suoritti Oamkissa harjoittelun, joka piti sisällään muun muassa bändin johtamista ja opettamista. Farronato on palaamassa toukokuun puolivälissä Italiaan ja suunnitelmissa on jatkaa jazz-laulajan opintoja maisteritutkintoon.

Niko Kuuselalla ja Eveliina Kuusijärvellä on OamkFest-tapahtumassa omatkin konserttinsa. Kuusela tuo lavalle Adelen musiikkia ja Kuusijärvi on työstänyt yhdessä Oona Väisäsen kanssa konsertin, joka koostuu eri popyhtyeiden ja naissolistien hittikappaleista. Konsertit ovat useimmille opiskelijoille samalla tutkintoja.

– Aika valmista alkaa olla, mutta nyt treenataan, että saadaan lisää varmuutta, Kuusijärvi sanoo.

Konsertit edustavat laajasti rytmimusiikin genrejä. Tarjolla on myös perinteistä jazzia, soulia ja folk-poppia.