Teosto maksoi kesäkuussa lähes 21 miljoonaa tekijänoikeuskorvauksia musiikintekijöille. Muusikon vuokrarahat tulevat kuitenkin usein aivan muualta.

Musiikin tekijänoikeusjärjestö Teosto maksoi kesäkuussa 20,7 miljoonaa euroa esityskorvauksia säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikin kustantajille. Korvausten määrä on ollut lievässä noususuhteessa koko 2010-luvun ajan.

Miltä Teoston kesäkuussa maksamien korvausten määrä vaikuttaa, Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen?

– Luvuissa näkyy eniten nettipuolen kasvu: Netflix, HBO, Viaplay ja muut suoratoistopalvelut kasvavat edelleen. Vuosi oli hyvä myös perinteisen median ja konserttien osalta.

Mistä lähteistä tulee eniten Teosto-korvauksia?

– Radiolla ja televisiolla on edelleen suurin merkitys. Ne tuottavat edelleen hieman yli puolet Teosto-korvauksista. Vaikka musiikin kulutus siirtyy digitaaliselle puolelle, perinteinen media on se, missä musiikkia käytetään eniten – musiikki on siellä keskeinen sisällön ja tunnelmien luoja.

Miten elävällä musiikilla menee Teosto-korvausten suhteen?

– Sinne menee myös merkittävä summa. Konserttien ja elävän musiikin kehitys on positiivista – ehkä siitä on luettavissa, että suomalaiset ovat festarikansaa. Se on merkittävä osa-alue musiikin tekijöille myös siksi, että siellä soitettava musiikki on aika isolta osalta kotimaista.

Spotifysta ja muista netin musiikkipalveluista saatavat Teosto-korvaukset laskivat hieman edellisvuodesta. Mistä se johtuu?

– Nettipalveluiden laskutuskäytännöt ovat muuttuneet. Aikaisemmin Teosto laskutti Spotifylta ja muilta vastaavilta musiikkipalveluilta tekijänoikeuskorvaukset myös niistä teoksista, joiden tiedoissa vaikkapa teoksen nimi tai tekijän nimi oli virheellinen tai puuttui. Sitten Teosto selvitti puuttuvat tiedot. Nykyään puuttuvia tietoja selvitetään Euroopan laajuisessa järjestelmässä, ja Teosto laskuttaa vain ne teokset, joiden tiedot on siellä jo selvitetty.

Miten merkittäviä Teosto-korvaukset ovat muusikon näkökulmasta, ammattirumpali ja Muusikkojen liiton hallituksen jäsen Sami Kuoppamäki?

– On hyvin henkilökohtaista, miten se muusikon toimeentulon kakku rakentuu. Suomessa on tuhansia ja tuhansia soittajia, jotka saavat tekijänoikeuskorvauksia joitakin kymppejä ja satasia vuodessa. Sitten on se tietty ammattilaisten hardcore-porukka, joilla suuri osa toimeentulosta perustuu enimmäkseen tekijänoikeustuloihin.

Millaisista puroista muusikon toimeentulo rakentuu?

– Live-esiintymiset ovat ehkä se selkein ja isoin osa-alue. Esimerkiksi festivaali maksaa bändille palkkion, ja bändi jakaa keskenään sen, kuka saa palkkaa ja minkä verran. Tekijänoikeuteen perustuvia korvauksia kertyy myös muiden tekijänoikeusjärjestöjen kuin Teoston kautta. Myös apurahat ovat monille merkittävä toimeentulon lähde.

Mikä musiikintekijän tekijänoikeuksien tila on Suomessa?

– Suomessa asiat hoidetaan hyvin, täällä digiosaaminen on pitkällä ja kaikki menee oikeellisesti. Jos vertaa vaikkapa Välimeren maihin, niin siellä on aikamoista sekoilua verrattuna Skandinaviaan. Ala on tietysti muuttunut hirveästi viime vuosina, ja korvausten määrä vaihtelee ihan hirveästi, se on ihan siitä kiinni, paljonko musiikkia esitetään. On sinne tullut heikennyksiäkin. Mutta ainakin minä koen, että Suomen etujärjestöt ovat hyvässä hapessa.